﻿Wenn in Rostock die Segelsaison endet: Hafenmeister bringt täglich 40 Schiffe ins Winterlager

Tausende Boote müssen in MV zum Ende der Segelsaison aus dem Wasser. Für Hafenmeister Roland Peters aus Rostock bedeutet das zwei extrem harte Wochen. Unabhängig von der Menge an Arbeit – jeder Fehler kann teuer enden.

Roland Peters, Hafenmeister des Seglervereins Turbine Rostock e. V., bereitet das an Land holen der Boote in seinem Verein vor. Im Hintergrund ist die Marina des Vereins mit verschiedenen Booten zu sehen.

Rostock. Segeln verbinden viele mit Entspannung und Ruhe. Aber es geht auch anders. Zweimal im Jahr kommt in den Segelvereinen von MV so etwas wie Hektik auf: Im Frühjahr müssen Tausende Boote vom Winterlager ins Wasser, im Herbst nehmen sie den umgekehrten Weg. „Das sind immer zwei arbeitsreiche Wochen für mich“, sagt Roland Peters (63), ehrenamtlicher Hafenmeister beim Seglerverein Turbine Rostock, der sich in dieser Zeit extra Urlaub nimmt.

Die logistischen Herausforderungen für die Freizeit-Skipper beim „Abkranen“ sind jedes Mal enorm. 40 Boote müssen an nur einem Tag aus der Warnow gehoben werden. Kommenden Samstag ist es wieder so weit. Zehn Stunden lang steht der riesige Autokran an der Wasserkante. Ihn für einen zweiten Tag zu mieten, würde das schmale Vereinsbudget sprengen. Maximal 20 bis 25 Minuten bleiben, um jedes Boot sicher an Land zu befördern und aufzustellen. Roland Peters ist an diesem Tag so etwas wie der Regisseur eines Balletts der schwebenden Schiffe. „Ich kann dann schon mal laut werden“, sagt der ansonsten stets freundliche Rostocker.

Beim Nachbarverein Rostocker Yacht Club wird ein Boot mittels eines fest installierten Krans an Land geholt und auf einem Trailer geladen. © Quelle: Martin Börner

Sechs Leute sind nötig, um das Schiff auf dem Winterlager-Gestell in Position zu bringen. Der jeweilige Eigner steht daneben und sorgt dafür, dass der Kiel am Schluss auf der korrekten Stelle ruht. Hafenmeister Peters gibt dem Kranführer die ganze Zeit Anweisungen per Funk. „Der kann nichts sehen und arbeitet die meiste Zeit blind.“ Der Verein mit 70 Mitgliedern ist der kleinste am Gehlsdorfer Ufer – und hat auch am wenigsten Fläche, um alle Schiffe zu verstauen. „Das ist wie Tetris-Spielen“, sagt Peters. Am Ende stehen die stolzen Wasserfahrzeuge dicht gedrängt mit nur einem halben Meter Abstand. Ein kleiner Rasenstreifen vor dem Vereinsheim wird ebenfalls als Winterparkplatz genutzt.

Tetris mit Kran und Segelbooten

Das Schiffe-Tetris an der Warnow ist nicht die einzige Herausforderung für den Regisseur. Peters muss schon vorher sicherstellen, dass alle Schiffsbesitzer an diesem Tag überhaupt da sind. „Etwa ein Viertel kommt von außerhalb – aus Berlin, Hamburg und Magdeburg.“ Es sei schon vorgekommen, dass jemand sagte, er schaffe das nicht. Dann versteht der Hafenmeister keinen Spaß. Aber das passiere nur sehr selten. Jeder Vereinsneuling erfährt schon beim Aufnahmegespräch, wie wichtig die Krantage sind und dass keine Ausnahmen gemacht werden – eiserne Grundregel in allen Segelvereinen. Weitere Kran-Tage würden den finanziellen Rahmen sprengen. 4000 bis 5000 Euro kostet die gesamte Aktion diesmal. Obwohl die Kranfirma einen Freundschaftspreis macht, ist das deutlich mehr als sonst – gestiegene Kosten auch überall.

Die gute Seele des Vereins

„Der Roland ist die gute Seele des Vereins“, sagt Mathis Lobeck, der Vizevorsitzende, über den ehrenamtlichen Hafenmeister. Vermutlich gibt es nur wenige im Nordosten und darüber hinaus, die so viel Erfahrung beim Kranen und Verstauen von Schiffen vorweisen können wie er. Schon in den 1980er Jahren arbeitete er beim Rostocker Segelclub Empor – damals eins von vier Leistungszentren im heutigen MV – in der Werkstatt. Die gibt es noch, gleich neben dem Turbine-Vereinsheim und gehört dem Rostocker Yacht-Club. Der ehemalige Kanuleistungssportler lernte Bootsmotorenschlosser, war unter anderem für die Bootstechnik zuständig. Wenn Wettbewerbe anstanden, verstaute Peters die Jollen und Boote auf Lkw-Anhänger und fuhr mit ihnen bis nach Polen und in die damalige Tschechoslowakei.

Julia (27) und Mathis Lobeck (32): „Wir machen jetzt, wie jedes Jahr, unsere Abschlusstour nach Kühlungsborn. Einen Tag später werden wir den Mast stellen, bis dann eine Woche darauf unser Boot an Land geholt wird.“ Mathis Lobeck ist Vize-Vereinsvorsitzender. © Quelle: Martin Börner

Von dieser jahrzehntelangen Erfahrung profitieren alle Turbine-Mitglieder. Peters sieht sofort, ob ein Boot beim Kranen richtig in den Gurten hängt oder ob es abzurutschen droht, besser als viele Eigner. Das sei in vielen Jahren erst ein-, zweimal geschehen. Zum Glück über dem Wasser, wo ein Absturz in der Regel glimpflich endet – und nicht mit schweren Schäden an den mitunter 100.000 Euro teuren Booten, die ein Sturz an Land zur Folge hätte. „Die Verantwortung ist sehr groß“, sagt Peters.

Im Hauptberuf arbeitet das Gehlsdorfer Original im Fuhrpark am Rostocker Standort des Finanzministeriums von MV. Die Arbeit lässt ihm den nötigen Freiraum für die Vereinsarbeit. „Der Vorstand freut sich schon darauf, wenn ich in Rente gehe und mehr Zeit habe“, sagt Peters feixend. Wenn er auch sein Ehrenamt eines Tages aufgeben sollte, sieht es schlecht aus. Segel-Enthusiasten, die so gut ausgebildet sind und sich ohne Bezahlung so stark einbringen können und für das Segeln brennen, gibt es in den nachfolgenden Generationen fast gar nicht mehr. „Das betrifft alle Positionen im Vorstand“, sagt der Rostocker. In einer noch hoffentlich fernen Zukunft werden wohl Angestellte diese Arbeit machen.

Paradies und Hotel auf der Warnow

Hat er nach so vielen Jahren nicht mal genug von Wasser und Segelbooten? Roland Peters winkt ab. Nein, die Warnow ist noch immer sein Paradies, wie er sagt. Es gebe nichts Schöneres für ihn als am frühen Morgen oder abends auf seinem Boot zu sitzen, während draußen der Tag beginnt oder endet. Nur wenige hundert Meter entfernt wälzt sich am anderen Warnowufer der Rostocker Berufsverkehr am Stadthafen vorbei. „Diese Irren“, denkt sich Peters dann und ist rundherum zufrieden. Sein 43 Jahre altes Boot heißt „Biene Maja“, benannt nach seiner Frau. Manchmal übernachtet die ältere seiner beiden Töchter mit ihrem Freund in der Kajüte. „Wie im Hotel“, sagt Peters. Aber in Wirklichkeit natürlich viel besser.