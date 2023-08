Blackout am Steuer: Senior kracht mit Auto in Rostocker Südstadt gegen eine Laterne

Rostock. Am Dienstag (1. August) ist es um die Mittagszeit in der Rostocker Südstadt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 82-jähriger Senior ist nach einem Blackout mit einer Laterne zusammengestoßen.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Ortsausgang Rostock, wie die Polizei mitteilte. Der 82-jährige Fahrer eines Audi war auf der Nobelstraße in Richtung Sildemow unterwegs. Während der Fahrt sei ihm auf einmal schwarz vor Augen geworden, wie der Rentner gegenüber der Polizei aussagte. Daraufhin verriss er das Lenkrad, fuhr nach links und prallte frontal gegen eine Laterne.

Augenzeugen des Unfalls wählten sofort den Notruf. Wenig später trafen Polizei, Rettungswagen, Notarzt und die Feuerwehr an der Unfallstelle ein. Der Fahrer war ansprechbar, machte aber einen verwirrten Eindruck.

Nachdem der 82-Jährige von Sanitätern untersucht worden war, wurde er zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Nobelstraße teilweise gesperrt werden. Später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro aus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

