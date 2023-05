﻿Sexistische Werbung auf Kosten von Frauen? „Das ist pfiffige Werbung“

Rostock. Es ist ein Streit über die Grenzen des guten Geschmacks. Stein des Anstoßes ist der Lastwagen eines Rostocker Motorradunternehmens. Darauf ist eine auf dem Bauch liegende Frau zu sehen, „deren schwarz-weiße Silhouette von Schulter bis Gesäß über die gesamte Breite eines Lkw platziert ist“, wie der Deutsche Werberat schreibt. Genau hieran stört sich ebendieser. Und kritisiert weiter: „Der Körper der Frau wird als Blickfang eingesetzt und Frauen werden auf ihre sexuelle Verfügbarkeit reduziert“, heißt es. Hinzu komme der Slogan „Wir lieben geile Kurven …“. Die Rüge vom Werberat wegen sexistischer Werbung folgte prompt. Über Sexismus in der Werbung diskutieren Leserinnen und Leser der OZ.

Während Gunnar Blöhe „Glückwunsche“ ausrichtet und schreibt „alles richtig gemacht“, fragt sich Manfred Keiper angesichts des Slogans „Geile Kurven“, warum die da nicht Männer- und Frauenmuskeln zeigen würden. „Wäre doch zielgruppengerecht. Aber nein, einen nackten Frauenpo. Zielgruppengerecht? Häusliche Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung, Femizide sind Probleme in unserer Gesellschaft. Da können wir doch mal über Zusammenhänge nachdenken.“

„Wunderschöne Silhouette“

Hannah Tewes aber befindet: „Die anteilig abgebildete Silhouette ist wunderschön. Das Design dieser Maschinen war, ist und bleibt (hoffentlich) sexy. Von daher befindet sich die Mannschaft der Werbeabteilung vollkommen im Thema, wenn so ein wahrheitsentsprechender Slogan entsteht.“ Auch Edgar Macke findet: „Das ist eine pfiffige Werbung. Der völlig überzogene Feminismus und neue Sprachregelungen machen das eigentliche Anliegen nur noch lächerlich.“

Rosi Wieck stört sich weniger an der nackten Frauengestalt denn vielmehr an der Kritik daran: „Daran ist mal wieder sehr gut erkennbar, wo wir in Deutschland gelandet sind. Es wird alles reguliert. Ist uns in Deutschland der Humor gänzlich abhandengekommen? Darf man eigentlich noch ‚geil‘ sagen oder stellt das auch etwas infrage?“ Ben Hügel freut’s: „Jetzt redet jeder über diese Werbung und über diese Firma. Ziel erreicht.“

Tim Bartolomeus stelle sich die Frage, was sich der Beschwerdeführer davon erhoffe. „Ich verstehe es einfach nicht. Weshalb machen wir uns das Leben noch schwerer, als es eh schon ist? Und Werbung ist nun einmal dafür da, dass sie im Kopf bleibt. Ich glaube, der Beschwerdeführer war neidisch über diesen klasse Popo.“ Und Jörg Lorenz sagt noch: „Tolle Werbung zum Hingucken.“

