Verdacht des sexuellen Übergriffs auf 14-Jährige in Rostock – Kripo sucht maskierten Mann

Rostock. Die Polizei in Rostock ermittelt wegen einer möglichen schweren Sexualstraftat an einer Minderjährigen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll ein 14-jähriges Mädchen von einem maskierten Unbekannten im Stadtteil Dierkow auf offener Straße von hinten mit einem Messer bedroht und in ein Gebüsch gezerrt worden sein.

Zu dem Vorfall soll es nach Angaben der Polizei gegen 23.30 Uhr an der Hinrichsdorfer Straße gekommen sein. Wie es hieß, war die 14-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Hund spazieren. Ein bisher unbekannter Mann soll sich von hinten an das Mädchen herangeschlichen, ein Messer in der Hand gehalten und das Mädchen bedroht haben. Im Anschluss soll der unbekannte Täter die Jugendliche gepackt und sie in ein Gebüsch gezogen haben. „Dort berührte er das Mädchen sexuell an mehreren Körperstellen“, erklärte Sophie Pawelke aus dem Polizeipräsidium Rostock.

Täter trug eine auffällige Maske

Offenbar wehrte sich das Opfer, sodass der Täter von ihm abließ. Der Unbekannte, der eine Guy-Fawkes-Maske trug, flüchtete in Richtung des Aldi-Marktes in der Hinrichsdorfer Straße. Die Jugendliche traute sich im Nachgang des Vorfalls ihrer Mutter an, die die Polizei einschaltete. Mehrere Streifenwagen und ein Fährtenhund kamen zum Einsatz. Die Beamten sicherten wichtige Beweisspuren.

Der Täter wurde von der 14-Jährigen als etwa 1,80 Meter groß, mit normaler Statur und mit einer tiefen Stimme beschrieben. Neben der auffälligen Maske soll der Angreifer einen roten Kapuzenpullover getragen haben. Das Mädchen blieb bei dem sexuellen Übergriff körperlich unverletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

