﻿Shopping für Familien und Halloween-Party – was der Kinderladen „Juno + Fips“ in Rostock bietet

Kleidung, Accessoires und Spielzeug: Der neue Laden in der Rostocker KTV bietet nachhaltige und fair produzierte Artikel für Kinder. Am Samstag (29. Oktober) lohnt es sich für Kunden doppelt, vorbeizuschauen, denn es gibt Überraschungen. Angebot, Programm, Öffnungszeiten – alle Infos zum Geschäft.

Mode, Kuscheltiere, Holzspielzeug: In ihrem Laden „Juno + Fips“ bietet Vanessa Stock, was Kinderherzen höherschlagen lässt.

Rostock. Die Fassade ist übersät mit Graffiti. Kunterbunt geht's auch im Laden zu. Doch im Gegensatz zu den Spraydosen-Werken draußen kann sich das Shop-Innere mehr als sehen lassen. Niedliche Shirts und coole Mützen, handgefertigtes Holz-Spielzeug, Kuscheltiere und Trinkflaschen mit Kätzchen-Prints: Der neue Laden von Vanessa Stock ist ein kleines Paradies für Kinder. Im Kiez der Rostocker KTV betreibt sie den Shop "Fips + Juno".

Während viele Einzelhändler angesichts steigender Energiepreise und sinkender Kundenzahlen die Schließung droht, hat Vanessa Stock vor wenigen Monaten ihren zweiten Laden in Rostock eröffnet. Im Barnstorfer Weg führt sie bereits die Boutique „Haltestelle“. In der verkauft sie seit 2019 ausgewählte Mode und Fair-Fashion für Shopping-Queens. Mit „Juno + Fips“ will sie nun Babys und Kinder im Alter von 0 bis 8 Jahren mit nachhaltigen und fair produzierten Artikeln glücklich machen.

Der Laden in der Waldemarstraße ist für die Rostockerin ein Stück Selbstverwirklichung. „Mir lag es am Herzen, etwas Eigenes von Grund auf zu erschaffen und zu kreieren“, sagt Vanessa Stock. Die „Haltestelle“ hat sie nur übernommen und seither ihren eigenen Stempel verpasst. „Fips + Juno“ ist ihr eigenes Baby. Die Entscheidung für ein Kindergeschäft sei ihr ganz leichtgefallen. „Wir haben Neffen und Nichten, und auch wenn Rostock schöne Geschäfte hat, so fehlte uns doch manchmal ein Geschäft nur für Kinder, das all unsere Wünsche erfüllte.“

Die KTV sei die perfekte Adresse, um mit einem eigenen Laden die Lücke zu füllen, schließlich wohnen hier viele Familien und damit potenzielle Kunden. „Sie sollen auch neben dem Kindergarten, der Tagesmutti und dem Spielplatz einen Anlaufpunkt zum Zeitvertreib haben. Es war mein Wunsch, solch einen Ort zu schaffen, und ich bin sehr glücklich über das Resultat.“

Die Immobilie sei ihr bereits im Februar zur Miete angeboten worden. „Damals habe ich die jetzige Lage noch nicht in diesem Ausmaß kommen sehen, ich dachte eher noch über Lockdowns nach“, erinnert sich Vanessa Stock. Klar war aber von Anfang an: Der Shop bedeutet viel Arbeit. Denn zuletzt betreute hier eine Tagesmutter Knirpse. Die Kernsanierung – ein Kraftakt, der länger dauerte als erhofft. „Die Küche musste raus, Fliesen ab, Wände wurden eingehauen und die schönen Balken kamen zum Vorschein. Wir verlegten den Strom komplett neu, spachtelten Wände und Decke, ehe der schöne Part, die Renovierung, starten konnte.“

Wo zuletzt eine Tagesmutter Knirpse betreute, hat Vanessa Stock mit tatkräftiger Unterstützung von Freunden und Familie einen Kinderladen eingerichtet. © Quelle: Frank Söllner

Unternehmerin lässt sich von Krankheit nicht stoppen

Anfang Juni konnte Vanessa Stock dann endlich die Ladentüren für Kunden öffnen. Keine Selbstverständlichkeit. Dass sie als selbständige Unternehmerin arbeiten und gleich mehrere Geschäfte betreiben würde, war vor wenigen Jahren für Vanessa Stock kaum vorstellbar. 2018 kämpfte die Rostockerin mit Symptomen, die denen eines Schlaganfalls gleichen. Die Verdachtsdiagnose: Autoimmunenzephalitis – eine entzündliche Erkrankung des Gehirns, ausgelöst durch körpereigene Antikörper. Doch Vanessa Stock ließ sich nicht ausbremsen und erfüllte sich schließlich den Wunsch vom eigenen Laden.

Mit „Juno + Fips“ hat sie seit der Eröffnung schon viele Stammkunden gewinnen können. Das könnte auch am Shop-Konzept liegen. „Das Besondere bei uns ist, dass wir kein reiner Einzelhandel sein wollen, sondern Teil einer Nachbarschaft. Wir haben eine Toilette mit kostenfreiem Wickelzubehör, eine Stillecke, einen Tisch zum Malen und Spielen für die Kleinen.“

Halloween-Spaß und Geschenke für kostümierte Gäste

So süß das Shop-Sortiment auch ist: Nun soll es im Kinderladen schaurig werden. Vanessa Stock lädt ein zur Halloween-Party. Am 29. Oktober, also zwei Tage vor dem eigentlichen Gruselfest, dürfen Kunden nach Lust und Laune im Shop umhergeistern. Wer verkleidet kommt, wird mit einer Wundertüte belohnt.

„Juno + Fips“: Kostenlos Versand für Online-Shopper Der Rostocker Kinderladen „Juno + Fips“ ist auch online zu finden. Auf www.junoundfips.de können Kunden stöbern und nach Lust und Laune shoppen. Bestellungen werden kostenlos deutschlandweit versendet oder innerhalb Rostocks ausgeliefert.

Wem das passende Make-up zum Kostüm noch fehlt, der bekommt das im Laden verpasst: Kinderschminken steht ebenso auf dem Programm wie Wattegespenster-Basteln, Perlenfischen und Spielen. Es werden Kuchen und Kinderpunsch serviert und ein neuer Leckerbissen: ein „magisches Zimmer“. „Das ist etwas ganz Besonderes, weil Kinder dort völlig ungestört spielen und ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Sie können sich mit unseren Kostümen verkleiden und diese können die Eltern bei uns mieten, sollten die Kinder sich so sehr darin verliebt haben“, erklärt Vanessa Stock. Wer sich verzaubern lassen möchte, schaut am Samstag vorbei. Start ist 10 Uhr, geöffnet ist an diesem Tag bis 17 Uhr.

Reguläre Öffnungszeiten: montags bis freitags 10-18 Uhr, samstags 10-15 Uhr