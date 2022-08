Der Autovermieter Sixt will seine Innovationszentrale offenbar nicht mehr am Groten Pohl in Rostock bauen – und hat einen neuen Standort ins Auge gefasst. Auch in Rostock. Welche Rolle die Ostseesparkasse dabei spielt, wie viele Jobs am neuen Standort entstehen könnten und was die Stadt davon hätte.

So sehen die aktuellen Entwürfe für den Kesselbornpark in der Rostocker Südstadt aus: Hier hat die Ospa Sixt nun Flächen für einen Innovationscampus angeboten.

Rostock. Eines der größten Unternehmen Deutschlands hat offenbar genug vom langen Warten: Nach OZ-Informationen will Deutschlands größter Autovermieter seine Innovationszentrale nun doch nicht mehr im Neubaugebiet Groter Pohl in der Rostocker Südstadt bauen. Die gute Nachricht aber: Sixt bleibt der Hansestadt treu, wechselt lediglich die Straßenseite. „Wir stehen mit Sixt in Verhandlungen und haben dem Unternehmen angeboten, auf unseren Flächen zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle zu bauen“, bestätigt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der Rostocker Ostseesparkasse, der OZ.

Auch ein Sixt-Sprecher bestätigt „Verhandlungen“. Aus Stadt-Sicht wäre der „Seitenwechsel“ eine ideale Lösung: Sixt schafft weiterhin Hunderte neue Jobs in Rostock – und am Groten Pohl kann sich das Rathaus doch auf Wohnungsbau konzentrieren.

Warum Sixt einen neuen Standort sucht

Die Fläche, die Sixt nun auserkoren haben soll, liegt im sogenannten Kesselbornpark. Das Areal gehört der größten Bank des Landes. Die Ospa plant dort unter anderem das neue Cityhochhaus mit Büros und Hotel, die neue Bankzentrale sowie eine 3000-Zuschauer-Sportarena samt Parkhaus. „Wir führen schon seit einiger Zeit Gespräche. Sixt-Pläne passen hervorragend zu unserem Vorhaben“, so Pannwitt. „All unsere Vorhaben können wir weiterhin umsetzen.“ Beide Firmen wollen sich die Planer und Baufirmen teilen.

So sehen die aktuellen Entwürfe für den Kesselbornpark in der Rostocker Südstadt aus. An der Gestaltung des Parkhauses wollen Stadt und Ospa noch arbeiten. © Quelle: Ostseesparkasse, Rostock

Warum Sixt die Straßenseiten wechselt – dazu schweigen alle Beteiligten. Hinter vorgehaltener Hand heißt es aber, dem Autovermieter gehe es am Groten Pohl nicht schnell genug. Ein sogenannter „Vorhaben-bezogener Bebauungsplan“ lasse immer noch auf sich warten, auch das Thema Verkehr sei nicht gelöst. Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte vor einem Jahr verkündet, dass Sixt bis 2025 in seine neue Zentrale einziehen will. Getan hat sich seitdem zu wenig.

Und: Sixt will offenbar nicht der Grund dafür sein, dass am Groten Pohl Wohnungen nicht gebaut werden können. 600 neue Wohnungen sollten dort ursprünglich entstehen, für Sixt wäre zumindest ein Teil davon geopfert worden. Dagegen regte sich Kritik, zum Beispiel im Ortsbeirat.

So viele Jobs entstehen im Kesselbornpark

Der Autovermieter will in seinem "Innovationscampus" Lösungen für das Mietwagengeschäft und die Mobilität der Zukunft entwickeln. Neue Angebote, neue IT-Anwendungen – "made in Rostock". Auch die Ospa überlegt, ihren Hauptsitz vom Vögenteich in die Südstadt zu verlegen. Hauptargument: In einem Neubau könnten moderne Arbeitsplätze entstehen, die Bank der Zukunft. Die bisherige Zentrale ist "nur" gemietet – von der Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken, Union Investment. "Der Vertrag läuft circa bis 2030. Stand jetzt wollen wir umziehen", so Pannwitt. Das letzte Wort habe aber der Verwaltungsrat.

In Lütten Klein hat Sixt bereits einen großen Standort. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Um die 300 Bank-Mitarbeiter würden dann in die Südstadt ziehen. Mit Sixt kämen fast 1000 Jobs im Kesselbornpark hinzu. 700 Arbeitsplätze bietet der Autovermieter schon heute in Rostock. Unter anderem in Lütten Klein. Im neuen Center sollen mindestens 200 weitere Arbeitsplätze entstehen. Offiziell hält sich Sixt zurück: „Wir möchten in einen ausreichend dimensionierten, effektiven und zukunftsfähigen Verwaltungsstandort investieren“, so ein Firmensprecher.

Was Rostock noch von dem Deal hätte

Die Flächen am Kesselbornpark hatte die Ospa von der Hansestadt gekauft. Nun würde die Sparkasse eine Teilfläche an Sixt weiterverkaufen. Aus Verhandlungskreisen heißt es, dass ein etwaiger Gewinn beim „Weiterverkauf“ von der Ospa direkt an die Stadt gezahlt würde. Das könnte zumindest einen kleinen Geldsegen für das Rathaus bedeuten. Pluspunkt zudem: Das neue Quartier soll nicht nur zum Arbeiten, sondern auch ein neuer Leuchtturm für Freizeitangebote werden. Zudem soll es ökologisch neue Maßstäbe setzen.

Dort halten sich die Verantwortlichen noch zurück: Die Stadt soll Ende vergangener Woche über den aktuellen Stand der Gespräche zwischen Ospa und Sixt informiert worden sein. Vize-OB Steffen Bockhahn (Linke) lässt bereits durchblicken, dass die Stadt kein Problem damit hätte, wenn Sixt sich für Ospa- statt Stadt-Flächen entscheiden würde: „Auch andere Optionen von Sixt würde die Stadtverwaltung im Rahmen der Möglichkeiten nach Kräften unterstützen. Die Stadt hat nach wie vor großes Interesse an der Umsetzung der Investitionspläne.“