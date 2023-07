Das schlagfertige Warnemünder Original „Min Herzing“ ist in Form einer Skulptur zurück. Die Figur ist derzeit ein gefragter Foto-Spot. Ob und wo sie allerdings einen zentralen Standort im Ostseebad bekommt, ist noch offen.

Warnemünde. Es geht wie ein Lauffeuer durchs Ostseebad: „Min Herzing“ ist wieder da! War das nicht die legendäre Fischverkäuferin, die ihre Kunden stets mit „Na, min Herzing“ ansprach? Genau die. Allerdings nicht leibhaftig, denn Hedwig Anke, so ihr wahrer Name, ist ja schon seit fast 40 Jahren tot. Doch ihr künstlerisch frei nachempfundenes Abbild, samt typischem Kopftuch und in der Hand zappelndem Hering, steht seit Mitte Juli vor der Pension „Am Birnbom“ in Warnemünde.