Marteria outet sich als Weihnachts-Fan: „Für mich ist das Heimat und Familie und ich mag das total“

Der Rapper Marteria aus Rostock hat eine Schwäche für Weihnachten. Zum Fest zieht es den sonst so reiselustigen Künstler nach Hause in die Hansestadt. Was er an Weihnachten vorhat