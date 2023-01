﻿Ein Container-Dorf für Flüchtlinge: So leben Ukrainer und Syrer in Rostock

Die bestehenden Unterkünfte sind voll: Die Hansestadt Rostock hat deshalb in Marienehe ein Container-Dorf für Geflüchtete aufgebaut. 100 Menschen werden dort künftig auf engstem Raum leben. „Das ist nur eine Zwischenlösung“, versichert die Stadt. Wie die Lage in Rostock ist und wie es in den Containern aussieht

Rostock. Zwei Betten gibt es in jedem Container. Dazu einen Tisch, zwei Stühle, Metallspinde, Kühlschrank, trostlos-graue Linoleum-Böden. Das muss reichen. Zugegeben: Einladend oder gar gemütlich sieht anders aus. Aber darum geht es nicht: In der größten Stadt des Landes wird angesichts steigender Flüchtlingszahlen der Wohnraum für Menschen knapp, die vor Gewalt und Verfolgung, Krieg und Armut geflohen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rostock setzt deshalb auf ein „Provisorium“: In einem neuen Container-Dorf will die Hansestadt schon in wenigen Tagen rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine, Syrien, dem Iran und auch Afghanistan unterbringen. „Selbst die Container werden in diesem Jahr nicht mehr reichen“, sagt bereits Anika Leese, die kommissarische Leiterin des Amtes für Soziales und Teilhabe. Dass sie wieder die Hansemesse oder Turnhalle nutzen muss – Leese schließt das nicht mehr aus.

Flüchtlingsunterkunft in Rostock: Ersatz für Heim in Langenort

In der neuen Unterkunft in Marienehe will die Stadt zunächst Geflüchtete unterbringen, die bisher in Langenort lebten. Von der dortigen Unterkunft hat sich Rostock getrennt – weil es Ärger mit dem Vermieter gab, unter anderem um Duschräume und die Mietpreise. „Für die meisten Familien aus Langenort konnten wir Alternativen finden“, sagt Amtsleiterin Leese.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anika Leese zeigt die Gemeinschaftsduschen und -bäder der neuen Unterkunft. © Quelle: Frank Söllner

Viele Alleinstehende oder auch Paare ohne Kinder ziehen nun aber in die Container. Die größte Gruppe werden Ukrainer sein. „Wir haben uns für Marienehe – für den Standort neben der Fiete-Reder-Halle – entschieden, weil wir hier eine gute Anbindung an den Nahverkehr haben“, sagt Leese. Die S-Bahn-Haltestelle Marienehe ist nur wenige hundert Meter entfernt. Das sei wichtig: „Viele der Geflüchteten sind bereits seit Monaten in Rostock, hier angekommen und wollen in der Stadt mobil sein.“

So ist die Flüchtlings-Lage in der Hansestadt Rostock

Mehr und mehr wird die Unterbringung von Geflüchteten zum Problem – selbst für Rostock: Im alten „Best Western“ in Warnemünde, im ehemaligen „Elbotel“, an der Satower Straße und der Industriestraße werden die Quartiere knapp. „Wir haben aktuell 1700 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften und 700 in Wohnungen untergebracht“, rechnet Leese vor. Insgesamt hat Rostock seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bereits 2600 Menschen aus dem osteuropäischen Land aufgenommen.

„Wir arbeiten eng mit den Wohnungsgesellschaften und den Genossenschaften zusammen, versuchen, die Menschen so schnell wie möglich in Wohnungen unterzubringen“, sagt die Amtsleiterin. Doch Wohnungen sind in Rostock schon seit Jahren knapp und begehrt. Laut dem sogenannten Königsteiner Schlüssel muss MV 2,1 Prozent aller Geflüchteten aufnehmen, die nach Deutschland kommen. Von diesen 2,1 Prozent wiederum entfallen 13,3 Prozent auf Rostock – aktuell 30 bis 35 Flüchtlinge pro Woche.

Zaunbauer Henric Bull (31) installiert die letzten Zäune. Die Unterkunft ist komplett eingezäunt, wird rund um die Uhr bewacht. © Quelle: Frank Söllner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leese: „Wir wollen vermeiden, dass wir Turnhalle und andere öffentliche Einrichtungen nutzen müssen. Aber wir können es nicht mehr versprechen.“ Rostock brauche noch mehr Unterkünfte.

So leben die Flüchtlinge in der neuen Rostocker Unterkunft

Für die neuen Bewohner auf Zeit wird es in Marienehe neben 56 Wohncontainern auch zwei Gemeinschaftsküchen geben: „Die Menschen wollen sich ihr eigenes Essen zubereiten. Außerdem sind die Küchen auch so etwas ein Gemeinschaftsraum“, erzählt Martin Seehase. Er arbeitet für die Malteser Werke, betreut künftig die Flüchtlinge mit seinen Kollegen. „Wir sind werktags von 8 bis 18 Uhr hier und wollen helfen.“ Wie bekomme ich einen Kita-Platz für mein Kind? Welche Leistungen des Staates stehen einem Geflüchteten zu? Wie finde ich Arbeit? Wie bekomme ich einen Arzttermin? „Wir stehen bei allen Fragen bereit und den Menschen zur Seite“, sagt Seehase.

Lesen Sie auch

Viel Komfort bietet das neue Dorf nicht, das gesteht auch er ein. Es gibt Gemeinschaftsbäder und -toiletten. Für Frauen und Männer je einen Duschcontainer. Mit jeweils sechs Duschen. „Wir wollen gerne noch ein WLAN installieren“, sagt Seehase. Viele der Geflüchteten bräuchten den Zugang zum Internet – auch um Kontakt zur Heimat zu halten. „Glauben Sie mir: Nach zwei Tagen sehen die Container ganz anders aus. Die Menschen machen es sich gemütlich. Auch auf kleinstem Raum“, erzählt Anika Leese. Übrigens: Das Gelände wird komplett eingezäunt, rund um die Uhr bewacht.