﻿Rostock: So viel teurer wird das Archäologische Landesmuseum

Die Planungsphase für eines der ehrgeizigsten Bauvorhaben in MV startet. 2030 soll in Rostock das Archäologische Landesmuseum eröffnet werden, gebaut mitten auf dem Wasser. Jetzt ist klar: Das Projekt wird deutlich teurer als gedacht.

Der Siegerentwurf für das geplante Archäologische Landesmuseum in Rostock des Kopenhagener Architekturbüros Lundgaard & Tranberg.

Rostock. Eine „Initialzündung“ für die Entwicklung des Rostocker Stadthafens soll es werden, „ein besonderes Gebäude an einem besonderen Ort“, verspricht Stefan Wenzl, Abteilungsleiter aus dem Schweriner Finanzministerium. 2030 eröffnet nach bisherigem Stand im Christinenhafen das Archäologische Landesmuseum. Seit knapp einem Jahr steht fest, wie der Neubau aussehen soll. Nun startet die Planungsphase für das ehrgeizige Vorhaben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Architekten des Siegerentwurfs aus dem Kopenhagener Büro Lundgaard & Tranberg treffen sich am 10. Januar erst mal mit Planern anderer Gewerke sowie mit Vertretern von Stadt und Land. Insgesamt rund 20 Personen. „Das wird eine Weile dauern, bis sich alle vorgestellt haben“, sagt Wenzl. Ziel ist es, innerhalb eines Jahres die sogenannte Entwurfsplanung fertigzustellen.

Suche nach dem besten Fundament für Rostock

Das Museum soll direkt in die Warnow gebaut werden, auf Höhe der Schnickmannstraße. Die wichtigste noch offene Frage betrifft das Fundament. Zwei Varianten stehen dafür bislang zur Wahl: Entweder wird neuer Boden aufgeschüttet oder das Gebäude bekommt einen Untergrund aus Pfählen mit einer Betonplatte obendrauf. Es gehe darum, die technisch sicherste und zugleich wirtschaftlichste Lösung zu finden, erklärt Wenzel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kostenentwicklung für Landesmuseum unklar

Wie viel der Bau kosten wird, kann zurzeit niemand verlässlich sagen. Erste Schätzungen beliefen sich auf 45 bis 50 Millionen Euro. „Das ist eine Momentaufnahme“, sagt Wenzl, auf Grundlage vergleichbarer Bauwerke. Die Inflation mache verlässliche Prognosen zurzeit schwierig. Inzwischen müsse man von zehn Millionen Euro mehr ausgehen. „Wie Butter und Brot ist auch das Bauen teurer geworden“, erklärt der Abteilungsleiter. Stadt und Land teilen sich die Kosten, wobei Rostock knapp unter 30 Prozent übernimmt.

Künftiger Chef rechnet fest mit einem Erfolg

Wenzl ist überzeugt davon, dass das Landesmuseum hinsichtlich Geld und Termintreue nicht so pannenreich enden wird wie prominente Großprojekte: „Das wird sicher kein Berliner Flughafen und keine Elbphilharmonie.“ Wobei Vergleiche zu Letzterer durchaus angebracht seien, was die positive Wirkung für die Stadt betreffe, bei allen Unterschieden von Rostock zur Millionenstadt Hamburg.

Lesen Sie auch

Das Landesmuseum könnte für die Attraktivität des Stadthafens der lange erwartete Durchbruch sein, zusammen mit anderen Projekten wie die Radfahrer- und Fußgänger-Brücke nach Gehlsdorf, ist der Abteilungsleiter aus dem Finanzministerium überzeugt. Der Entwurf, der an einen flachen Aztekentempel erinnert, wurde teils heftig kritisiert. Das Gebäude wird dennoch ein Erfolg, glaubt auch Hans-Jörg Karlsen: „Davon bin ich überzeugt“. Der Bau werde sich Besuchern sehr offen und freundlich präsentieren, nicht zuletzt durch die recycelten Ziegel, die als Baumaterial dienen. Die Kritik beruhe zum Teil darauf, dass der Entwurf auf einigen der gezeigten Skizzen und Fotos unvorteilhaft aussah.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ausstellung soll wichtigste Stücke des Landes zeigen

Das Museum soll die wichtigsten Stücke der riesigen Archäologischen Sammlung des Landes zeigen, für die es bisher keinen festen Ausstellungsort gibt. Teile der Dauerausstellung werden mit Sicherheit berühmte Fundstücke wie der Kultwagen von Peckatel, die Luren von Lübzin und das Horn von Wismar sein. Weitere Schwerpunkte werden das Tollensetal bei Neubrandenburg, das ältesten Schlachtfeld Europas und die slawischen Siedlungen bilden, kündigt der designierte Museumsleiter Hans-Jörg Karlsen an. 1800 Quadratmeter Ausstellungsfläche seien nicht viel, um den immensen Reichtum von MV an Fundstücken zu zeigen.

Leitungspositionen bereits besetzt

Auch wenn es bis zur geplanten Eröffnung noch ein paar Jahre dauert, sind die ersten Leitungsstellen bereits besetzt. Im Sommer gab es öffentliche Ausschreibungen für die Stellen eines Museologen und der Ausstellungsleitung, bei denen geeignete Kandidaten gefunden wurden. Warum so früh? „Wir müssen langfristig vorplanen“, erklärt Karlsen. Es gehe um zentrale Weichenstellungen: Wie soll was präsentiert werden, was ist die Leitidee, wie präsentiert sich das Museum?