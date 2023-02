Mehr als 1500 Besucher erlebten am Sonntag das Musical „Tarzan“ in der Rostocker Stadthalle – mit Leonhard Lechner als Tarzan und Laura-Sophie Hering als Jane.

Bunte Kostüme, Dschungel-Atmosphäre und viel Musik: Am Sonntag ist in der Rostocker Stadthalle das Familienmusical „Tarzan“ aufgeführt worden. Was die mehr als 1500 Zuschauer erlebt haben und warum die Show in Rostock etwas anders war als in anderen Städten.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket