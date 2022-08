Weltweit droht sich die Hunger-Krise zu verschärfen – weil Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine nicht exportiert werden können. Doch an dieser Stelle kommt jetzt Rostock ins Spiel: Der Seehafen soll neue Drehscheibe für Mais und Weizen werden. Die ersten Güterzüge sind auf dem Weg.

Rostock. Die Rettung für Millionen hungernde Menschen in Afrika – sie kommt bald aus Rostock: Nach OZ-Informationen könnte Deutschlands größter Ostsee-Hafen zu einer der wichtigsten Drehscheiben für Getreide-Exporte aus der umkämpften Ukraine werden. Bereits in der kommenden Woche sollen tausende Tonnen Mais und Weizen aus dem Kriegsgebiet über MV verschifft werden. Das bestätigte Ludwig Striewe, Geschäftsführer des Agrarhändlers BAT Agrar aus Ratzeburg. Das Schleswig-Holsteiner Unternehmen koordiniert den Export via Rostock.

Getreide wird dringend benötigt