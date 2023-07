﻿Spitzen-Stimmung beim Roland Kaiser-Konzert im Rostocker Iga-Park – diese Polit-Promis waren dabei

Rostock. An sein erstes Roland Kaiser-Konzert kann sich Maik Trappmann gar nicht mehr erinnern. Und das wortwörtlich. „Denn damals war ich erst drei Jahre und mit meinen Eltern da. Mittlerweile sind es aber sicher schon mehr als 100 Konzerte, denn ich habe aufgehört zu zählen“, so der Möllner, der ganz früh am Samstag nach Rostock angereist ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon ab 9.30 Uhr stand er am Einlass, um sich gemeinsam mit seinen Freunden die besten Plätze zu sichern. „Die Frauen sind am Strand und wir hier“, erzählt Sascha Lebenhagen schmunzelnd. Die lange Wartezeit hätten sie mit Schattenplätzen und der Musikbox samt Kaiser-Songs überbrückt. „Und mit viel Wasser“, so der Rostocker.

Erste Fans warten seit dem Morgen

Ihr Einsatz wird mit den besten Plätzen belohnt. „Ich finde Roland Kaiser nicht nur als Künstler toll, sondern vor allem auch als Menschen. Er ist authentisch, bodenständig und geht super mit seinen Fans um“, zählt Maik Trappmann auf, was er am Schlagersänger schätzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Juditha, die neben ihm steht, hat eine ganz andere Verbindung zum Kaiser. „Wir haben am selben Tag Geburtstag – am 10. Mai“, erzählt sie freudig. Die 67-Jährige aus Born auf dem Darß ist mit ihrer Tochter angereist. „Wir waren im Februar auf dem Konzert in der Stadthalle und da stand, dass er heute hier auftritt. Da haben wir uns direkt Tickets gesichert.“

Mutter und Tochter bei Roland: Juditha (67) und Carolina (48) sind vom Darß angereist. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Zu den riesigen Kaiser-Fans, die sich im Bereich vor der Bühne tummeln, gehören Jessika Born (18) und Nele Wandt (16) aus Kiel. Beide sind extra für das Konzert nach Rostock gekommen und haben sogar ein großes Schild mit einer Liebeserklärung an den Sänger vorbereitet. „Wir sind das erste Mal bei einem Kaiser-Konzert. Seine Musik ist einfach großartig, wir sind riesige Fans“, erklären die beiden, bevor sie wieder lauthals mitsingen.

Jessika Born (18) und Nele Wandt (16) sind extra aus Kiel angereist. © Quelle: Ove Arscholl

Selbst von zahlreichen Fans um Fotos gebeten wird am Samstag Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Sie ist mit Ehemann Stefan in den Rostocker Iga-Park gekommen. „Ich kenne Roland und seine Frau schon sehr lange“, so Schwesig. Nicht nur, dass beide der SPD angehören – sie haben unter anderem auch als Vertreter der Delegation aus MV im Februar 2022 gemeinsam an der Wahl des Bundespräsidenten teilgenommen.„Ich wollte heute Abend unbedingt persönlich dabei sein. Bei uns gibt es keine Familienfeier ohne Hits von Roland Kaiser“, erzählt die Ministerpräsidentin, bevor sie sich ins Getümmel stürzt und dort unter anderem auf Landtagspräsidentin Birgit Hesse (ebenfalls SPD) trifft.

Ivonne Clauser und Anja Träder haben zuvor die Chance genutzt und ein Selfie mit der Landeschefin gemacht. „Wahnsinn“, kommentieren die beiden Frauen aus dem Umland von Rostock die zufällige Begegnung. Den Sänger, wegen dem beide in den Iga-Park gekommen waren, haben die Frauen aber auch schon mehrfach getroffen. „Wir fahren zu jedem Konzert von ihm in Rostock und zu jedem in Dresden“, erzählt Ivonne Clauser. Kaiser sei nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ein nahbarer Künstler. „Das gilt aber fast noch mehr für die Band“, ergänzt Anja Träder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD, l.) wurde mehrfach von Konzertbesuchern um ein Selfie gebeten – hier zum Beispiel von Ivonne Clauser und Anja Träder. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Fatale Kombi: Viel Sonne, wenig Trinken

Während die meisten Fans das Konzert unbeschwert genießen und zu ihrer Lieblingsmusik friedlich feiern, endet der Abend aber auch für etliche Besucher in Sani-Zelt. „Es ist die Kombination aus dem langen Stehen in der Sonne, dann zu wenig Essen und auch zu wenig Wasser“, erzählt Paul Steingräber, der mit mehr als 40 Kollegen vom DRK für die medizinische Absicherung des Abends sorgt und immer wieder kollabierte Konzertbesucher versorgen muss.

Haben Spaß auch ohne Ticket: Kati, Celine, Jassi und Angie kommen aus Groß Klein und waren schon letztes Jahr beim Konzert dabei. © Quelle: Claudia Labude-Gericke

Ganz gemütlich und teilweise im Schatten der Bäume sitzen am Samstag rund um das Konzertgelände auch wieder unzählige Fans ohne Karte. Darunter Kati, Jassi, Celine und Angi aus Groß Klein. „Ich tu alles für den Kaiser. Wenn ich morgen nicht arbeiten müsste, hätte ich mir auch ein Ticket gekauft“, sagt Celine, die am Sonntag früh zur Arbeit raus muss. Aber den Auftritt ihres Lieblingssängers wollen sich die Vier nicht entgehen lassen. Mit einer Decke und Getränken haben sie es sich bequem gemacht und feiern die Hits aus der Ferne. Eines steht zum Konzert-Ende fest: Auch für das Frauen-Quartett heißt es „bis zum nächsten Mal“. Denn den tollen Platz auf der Wiese „nutzen wir wieder, wenn der Kaiser nochmal kommt“.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das war das schönste Konzert, auf dem wir je waren“

Für Amy und Julia Franz, die extra aus Friedland angereist sind, steht dagegen fest, dass sich ihr Platz in der ersten Reihe mehr als gelohnt hat. „Diese Stimmung hier war einmalig – und wir hatten ganz oft Augenkontakt mit ihm“, erzählt Amy nach dem letzten Song. Gemeinsam mit ihrer Mama ist sie als erste durch den Einlass aufs Gelände gekommen, um sich die besten Plätze zu sichern. Mit Erfolg. „Das war das schönste Konzert von ihm, auf dem wir je waren“, sagen beide einstimmig, bevor sie sich mit den anderen 16 000 Fans auf den Heimweg machen.

OZ