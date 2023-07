Die Deutschen Jugendmeisterschaften U18/U20 finden vom 21. bis 23. Juli im Leichtathletikstadion statt. Die Veranstaltung bringt neben Nachwuchstalenten auch viele Besucher in die Hansestadt. Wo die übernachten und wie die Ergebnisse der Wettkämpfe umgehend im Netz landen.

Rostock-Hansaviertel. Spitzenklasse zu Gast in der Hansestadt: Von Freitag bis Sonntag finden in Rostock die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften U18/U20 statt. Mehr als 1400 Athleten aus der ganzen Republik werden sich dann in 76 Disziplinen messen. Damit dabei alles glattgeht, werden währenddessen knapp 130 Ehrenamtliche im Einsatz sein – Kampfrichter, Aufbauhelfer, Technikprofis. Denn auch das Equipment ist Spitzenklasse.