Verfassungswidrige Parolen in Rostock: Staatsschutz ermittelt in mehreren Fällen

Die Rostocker Polizei ermittelt in der Hansestadt derzeit in mehreren Fällen von Fremdenfeindlichkeit. Auch der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion wurde eingeschaltet. Es geht um Rechtsextremismus und Attacken auf ukrainische Autos.

Rostock. Verfassungswidrige Parolen und Sachbeschädigungen mit Russlandbezug: Die Rostocker Polizei ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Fremdenfeindlichkeit in der Hansestadt.

Die ersten Vorfälle haben sich bereits am Mittwoch in der Innenstadt ereignet. Nach Angaben der Polizei sollen sich in den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden immer wieder Personen am Brunnen der Lebensfreude aufgehalten haben, die rechtsextreme Musik hörten sowie verfassungsfeindliche Parolen von sich gaben. So schilderten es Zeugen. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten einige der Beschuldigten.

Staatsschutz ermittelt in Rostock

Dennoch sei es den Polizisten in zwei der insgesamt drei Fällen gelungen, die von den Zeugen beschriebenen Personen zu stellen und namentlich bekannt zu machen. Dabei handle es sich um Heranwachsende im Alter von 16 bis 20 Jahren – alle mit deutscher Staatsangehörigkeit, wie die Polizei auf Anfrage bestätigt.

Sie wurden im Anschluss des Platzes verwiesen. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock hat nun Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen die Jugendlichen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den geflüchteten Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0381-49161616 zu melden.

Sachbeschädigung mit Russlandbezug in Warnemünde

Nicht wegen verfassungswidriger Parolen, aber wegen Sachbeschädigungen mit Russlandbezug wurde die Polizei am Donnerstag nach Warnemünde gerufen. Der Halter eines Fahrzeugs mit ukrainischem Kennzeichen hatte die Beamten alarmiert. Der Grund: Zwei Reifen seines Autos waren zerstochen worden.

Noch während der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass zudem zwei weitere Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen beschädigt wurden. In einem der Vorfälle wurden zwei Z-Symbole, wie sie auf Militärfahrzeugen der Streitkräfte Russlands zu finden sind, in den Lack geritzt. Die genaue Tatzeit ist bislang nicht bekannt.

Hierzu ermittelt die Kriminalpolizei neben den Sachbeschädigungen auch wegen der Belohnung und Billigung von Straftaten im Zusammenhang mit Verwendung des Z-Symbols als Störung des öffentlichen Friedens. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 038208 8882224 zu melden.