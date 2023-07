﻿Schadstoffe beseitigen, Fußboden erneuern – in diese Schulen investiert Rostock

Rostock. Baugeräusche statt Kinderlachen: In Rostocks Schulen wird während der Sommerferien nicht gelernt, sondern gehämmert, gebohrt und gemalert. Bis Ende August investiert der zuständige Kommunale Eigenbetrieb für Objektbewirtschaftung (KOE) rund eine Million Euro, um die Bedingungen für Schüler und Lehrer zu verbessern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dach-Dämmung der Sporthalle enthält Schadstoffe

Schwerpunkte der Arbeiten, die an elf Schulen stattfinden, sind die Modernisierung technischer Anlagen und der Ersatz verschlissener Ausstattung. Zum Beispiel an der St.-Georg-Grundschule. „Das Dach der Sporthalle wurde zwar schon saniert. Aber dennoch wird dort gerade das alte Dämmmaterial herausgeholt. Denn es gilt als schadstoffbelastet und muss entsorgt werden“, sagt KOE-Sprecher Arndt Draheim. Anschließend soll natürlich mit neuem und zeitgemäßem Dämmmaterial alles wieder ausgefüllt werden. Mit rund 290 000 Euro ist das die teuerste Maßnahme.

Ebenfalls sechsstellig sind die Kosten der Baumaßnahme in der Paul-Friedrich-Scheel-Schule. Dort wird für rund 129 000 Euro die WC-Anlage für die Bedürfnisse körperbehinderter Kinder umgebaut. Zudem wird für rund 12 000 Euro noch die hydraulische Absperrung der Schwimmhalle modernisiert. An der Hundertwasser-Gesamtschule wird die Sicherheitsbeleuchtung auf LED umgerüstet, was rund 42 000 Euro kostet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neue Wasseruhren sollen Verbrauchsermittlung erleichtern

In der Sporthalle Robert-Koch-Straße lässt der KOE während der Sommerferien für rund 30 000 Euro die Übergabestation für die Fernwärme erneuern. Und auf dem Schulcampus Evershagen in der Thomas-Morus-Straße erhalten alle Hauptverbraucher eigene Wasseruhren, was etwa 16 000 Euro kostet. „Ziel ist die Entflechtung der Versorgung und damit einhergehend eine genauere Datenlage in Sachen Verbrauchswerte“, so Draheim.

Auch in den Schulsport wird investiert: Aufgrund des starken Verschleißes müsse beispielsweise der Sporthallenboden der Hundertwasser-Schule für circa 90 000 Euro und die Laufbahn des Sportplatzes der Grundschule Dierkow in der Walter-Butzek-Straße für rund 32 000 Euro ersetzt werden. In der Butzek-Straße werden zusätzlich die Fußböden der Flure saniert (ca. 32 000 Euro). Eine solche Maßnahme ist für etwa gleich hohe Kosten auch an der Jenaplanschule in der Lindenstraße vorgesehen.

Am Innerstädtische Gymnasium Rostock werden während der Ferien Fenster saniert. © Quelle: Thomas Mandt Fotografie

Doch das war noch nicht alles: Die Lehrkräfte und Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums am Goetheplatz dürfen sich nach den Ferien auf sanierte Fenster freuen – was 84 500 Euro kostet. „Und in der Kooperativen Gesamtschule Südstadt müssen Eingangspodeste und der Haupteingang für circa 77 000 Euro erneuert werden. Frost und Witterung hatten für die Schäden gesorgt“, so der KOE-Sprecher.

Türmchenschule braucht neuen Aufzug

Nicht mehr zu reparieren ist dagegen der defekte Aufzug in der Türmchenschule, John-Schehr-Straße. Die Anlage wird deshalb für circa 50 000 Euro ersetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Woche länger Ferien gibt es in diesem Sommer für Rostocks Berufsschüler. Das verschafft auch den Bauleuten Luft. Zum Beispiel für die notwendigen Maler- und Fliesenarbeiten in der Beruflichen Schule Bautechnik im Fitz-Triddelfitz-Weg. In den Gesamtkosten von 80 000 Euro ist auch der Ersatz von Bodenbelägen mit drin. Zum Beginn des neuen Schuljahres soll dann natürlich auch dort alles fertig sein.

OZ