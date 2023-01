Straßenbahn und Kleinbus krachen in Rostock zusammen – hoher Sachschaden

Am 19. Januar verunglückten am Rostocker Stadthafen ein Kleinbus und eine Straßenbahn. Das Auto kollidierte beim Abbiegen mit der Tram. Es entstand ein hoher Sachschaden, es wurde aber niemand verletzt.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiautos (Symbolbild). In Rostock sind am Stadthafen eine Straßenbahn und ein Kleinbus zusammengestoßen.

Rostock. Am Donnerstagabend, 19. Januar, ist es am Stadthafen in Rostock zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, waren eine Straßenbahn und ein Kleinbus beteiligt. Beim Abbiegen in die Warnowstraße rammte das Fahrzeug seitlich die in die gleiche Richtung fahrende Tram. Alle Insassen des Autos und der Bahn blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein hoher Schaden. Geschätzt wird er insgesamt auf 40 000 Euro. Der Kleinbus war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.