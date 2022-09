Die nächste stimmungsvolle Veranstaltung in den dunklen Wintermonaten fällt aus. Die Stadtwerke Rostock haben in Folge der Energiekrise die beliebte Lichtwoche im November abgesagt.

Rostock. Keine fantasievoll beleuchteten Fassaden, keine Licht-Geister in der Kröpi. Die beliebte Lichtwoche wird in diesem Jahr in Rostock nicht stattfinden. Das haben die Stadtwerke Rostock am Freitag bekannt gegeben. Die aktuelle Situation mit hohen Energiepreisen und die Notwendigkeit, im Hinblick auf die kalte Jahreszeit den Energieverbrauch zu reduzieren, würden eine unbeschwerte Lichtwoche unmöglich machen. „Die Lage ist zu ernst, um zwischen leuchtenden Fassaden zu feiern“, sagte Ute Römer, Vorstand der Stadtwerke. Versorgungssicherheit und Solidarität stünden erster Stelle. Trotzdem sei man sehr traurig diesen Schritt gehen zu müssen. „Wir können die kritische Lage auf dem Energiemarkt nicht ignorieren. Wir arbeiten im Moment an einer Alternative, um in dieser Zeit den Menschen aus Rostock und der Region etwas Schönes anzubieten“, erklärte Römer.

Die Lichtwoche lockt seit Jahren in der ersten Novemberwoche viele Besucher mit bunten Lichtinstallationen und Budenzauber in die Innenstadt.

Reihe weiterer Sparmaßnahmen angekündigt

Als weitere Energiesparmaßnahmen haben die Rostocker Stadtwerke bereits die Leuchtreklame auf dem Verwaltungsgebäude in Marienehe und die Schaufensterbeleuchtung im Haus der Stadtwerke in der Innenstadt abgeschaltet. Nicht sicherheitsrelevante Werksbeleuchtung werde ebenfalls ausgeschaltet.Bundesweit haben zahlreiche Städte die Abschaltung der Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden wie Rathäusern, Museen und Bibliotheken angekündigt.

Gemeinsam mit den kommunalen Unternehmen und Wohnungsgesellschaften beteiligen sich die Stadtwerke an Energiespar-Veranstaltungen in Rostock. Die ersten Termine finden am 23. im Bürgerpark Toitenwinkel und am 30. September 2022 im Begegnungszentrum Schmarl statt.

