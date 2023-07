﻿Spitzen-Forschung oder saubere Wärme: Was baut Rostock auf dem letzten Filetgrundstück an der Warnow?

Rostock. Die Flächenknappheit in Rostock – sie ist nicht „nur“ für Wohnungsbauunternehmen oder Gewerbeansiedlungen ein Problem, sondern zunehmend für die Hansestadt selbst. Nach OZ-Informationen konkurrieren zwei der wichtigsten Zukunftsprojekte der Stadt nun um ein und dieselbe Kaikante direkt an der Warnow.

Die Stadtwerke Rostock haben ein Grundstück zwischen Fischereihafen und Klärwerk als Standort für eine neue riesige Wärmepumpe auserkoren. Doch auch die Partner des Rostocker „Ocean Technology Campus“ wollen genau dorthin, planen neue Labore und ein Innovations- und Technologiezentrum für Unterwassertechnik. Das benötigt ebenfalls Zugang zum Fluss.

So soll das Unterwasser-Testfeld vor Nienhagen aussehen: Spätestens ab 2024 sollen hier neue Technologien für die Tiefsee erforscht und erprobt werden. © Quelle: Fraunhofer IGD, Rostock

Fraunhofer baut ab 2024 neues Institut

Der Abbau von Rohstoffen, die Erzeugung von Energie und der Anbau von Lebensmitteln – all das soll in Zukunft unter Wasser möglich sein. Weltweit arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen daran, den Meeresgrund für die Menschheit zu erobern. Und Rostock spielt mit dem „Ocean Technology Campus“ auf diesem Zukunftsgebiet weltweit in der ersten Liga.

Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD, die Uni Rostock, der Wirtschaftsförderer Rostock Business und eine ganze Reihe von Unternehmen aus der Region haben dafür den Unterwasser-Campus gegründet. Die Bundesregierung und das Land fördern die Zukunftsforschung mit zweistelligen Millionensummen. An 18 Projekten wird aktuell geforscht – und das sind nur die Vorhaben, die Geld aus Berlin bekommen. 130 Jobs hängen mittlerweile an der Rostocker Forschung für die Tiefsee, sagt Franziska Schmacka vom Subsea Monitoring Network. Sie managt den Campus.

Im kommenden Jahr soll nun der Bau eines neuen Fraunhofer-Zentrums starten: „In das Gebäude werden am Ende 100 Forscher des IGD und der Forschungsgruppe Smart Ocean Technologies ziehen“, sagt Fraunhofer-Sprecher Kathrin Krüger. Die Eröffnung des Neubaus mit Technikum, Laboren, Konferenz- und Büroräumen ist für 2027 geplant.

Warum der Campus mehr Platz benötigt

Und damit nicht genug: „Der Ocean Technology Campus Rostock ist auf dem Weg, sich zu einem internationalen Zentrum für maritime Technologien zu entwickeln. Es besteht ein wachsender Bedarf an Ansiedlungsflächen, der aktuell nicht mehr gedeckt werden kann“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Und weiter: „ Aus diesem Grund soll das an den Ocean Technology Campus angrenzende Grundstück des ehemaligen Schlachthofs in einer Machbarkeitsstudie zu einem Innovations- und Technologiezentrum für Unterwassertechnologie entwickelt werden.“

Ein ferngesteuerter Unterwasserroboter von Framework Robotics: Auch dieses Gerät wurde am Ocean Technology Campus entwickelt. © Quelle: OTC Rostock/Framework Robotics GmbH

Rostock will dort neue Firmen ansiedeln, aber auch Testanlagen errichten – zum Beispiel riesige Wasserbecken, in denen etwa neue Roboter unter Wasser getestet werden können. Der Wasserzugang sei besonders wichtig – für Schwimmstege oder Ponton, Testbecken und Anleger für Schiffe. Ende des Jahres sollen die Ergebnisse, erste konkrete Kostenschätzungen und auch Ansichten für das neue Technologiezentrum vorliegen.

Werden die Stadtwerke zum Konkurrenten?

Ein Problem gibt es aber: In direkter Nachbarschaft zum alten Schlachthof wollen auch die Rostocker Stadtwerke bauen. Sie planen dort laut städtischem Wärmeplan eine neue Großwärmepumpe. Die Anlage soll die Wärme des Rostocker Abwassers nutzen, um künftig unter anderem Wohnungen damit zu heizen.

„Das Projekt befindet sich aktuell in der Vorplanungsphase. Alle unsere Planungen – auch für eine Abwasser-Wärmepumpe – beziehen sich auf Grundstücke im Eigentum der Stadtwerke Rostock“, so Peter Lück, Sprecher des städtischen Energieversorgers. Im Falle Bramow wollen die Stadtwerke die Flächen des ehemaligen Heizkraftwerkes nutzen. Die könnte aber auch der Technology Campus gebrauchen – für Firmenansiedlungen, neue Gewerbebetriebe und Jobs. Und: Beide „Konkurrenten“ benötigen die Kaikante. Ob die Projekte sich gegenseitig gefährden? „Die Abstimmungen dazu sind noch nicht abgeschlossen“, sagt Rathaussprecher Kunze.

