﻿Rostocker Stadtwerke und Vermieter drehen Heizungen herunter: Wer betroffen ist

Die Rostocker Stadtwerke müssen bei der Fernwärme sparen. Der Versorger schrauben deshalb zusammen mit der Wiro und weiteren großen Vermietern an den Heizungen in Rostock. Wann heruntergedreht wird, welche Folgen das für Mieter hat und was das bringen soll.

Rostock. Es geht darum, Gas zu sparen – weil die Energiekrise noch nicht überstanden ist: Die großen Vermieter in der Hansestadt und die Stadtwerke Rostock AG drehen deshalb stadtweit die Heizungen ein kleines Stück runter. Jedenfalls in großen Mietshäusern, die mit Fernwärme versorgt werden. Eine Folge: In vielen Wohnungen dürfte es künftig nachts nicht mehr wärmer als 18 Grad Celsius werden.

Wochenlang haben die stadteigene Wohnungsgesellschaft Wiro, die großen Genossenschaften und der Versorger an Plänen zum Energiesparen gearbeitet. „Viele Mieter dürften davon aber nichts merken“, versichert Stadtwerke-Sprecher Alexander Christen.

Welche Vermieter sind betroffen?

Zwei Drittel aller Rostocker Wohnungen werden von den Stadtwerken mit Fernwärme versorgt. „Wir versuchen mit den Vermietern gemeinsam, den Verbrauch zu reduzieren – und so am Ende Gas zu sparen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Christen. In den vergangenen Wochen haben Stadtwerke und Wohnungsfirmen dafür die Heizungsanlagen in jedem einzelnen Wohngebäude der Wiro, der WG Schiffahrt-Hafen, der WG Marienehe, der WG Rostock Süs, der WG Union, der WG Warnow, der WG „Neue Rostocker“, der Baugenossenschaft Neptun und der Fides Immobilia Rostock überprüft und neu eingestellt.

Was wurde neu eingestellt?

„Wir haben uns in erster Linie die Heizkurven der jeweiligen Heizungsanlagen in den Wohnhäusern angeschaut“, sagt Stefan Waldhaus, Vertriebsleiter der Stadtwerke. Die Heizkurve regelt in den Systemen, wie warm das Wasser in den Heizungen bei einer bestimmten Außentemperatur sein muss. Faustregel: Je kälter es draußen ist, desto höher muss die sogenannte Vorlauftemperaturen für die Heizungen sein. Vor allem für „mildere“ Außentemperaturen – um oder über 0 Grad – wurden diese Kurven nun abgesenkt. Auch für die Nachtzeiten wurden die Heizkurven „runtergedreht“.

Wie viel Grad kälter wird es?

Pauschal lasse sich das nicht so einfach sagen, heißt es von den Stadtwerken und auch den Vermietern. „Das ist von Wohnung zu Wohnung unterschiedlich; hängt von der Lage im Gebäude, den Grundrissen, dem Stockwerk und vielen weiteren Faktoren ab. Heizungen sind große technische Systeme und jedes Haus ist anders“, so Wiro-Sprecher Klehn.

Was aber für alle gilt: Nachts werden die Heizungen in Rostocks Mietwohnungen nicht mehr so warm wie bisher. Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr wird runtergefahren. „Die Mindesttemperatur für die Nachtstunden von 18 Grad in allen Räumen eines Hauses ist aber gewährleistet – auch ganz am Ende eines Heizkreises, in einem Eckzimmer im ersten Stock, das zwei Außenwände hat und den ganzen Tag im Schatten liegt“, so Klehn. Tagsüber werden weiterhin um die 21 Grad „garantiert“.

Wie wirken sich die Spar-Maßnahmen noch aus?

Noch eine Folge, die alle Wohnungen betrifft: Es wird künftig länger dauern, bis es in einem „kalten“ Raum warm wird. „Durch die Absenkung der Heizkurve kann die Aufheizung von unterkühlten, nicht genutzten Räumen etwas länger als bisher dauern“, sagt Stadtwerke-Sprecher Christen. Er rät deshalb: „Mieter sollten ihre Thermostate ein Mal auf die gewünschte Wohnraumtemperatur einstellen. Ständiges Auf- und Abdrehen der Heizungen kostet auch mehr Energie.“

Werden die Duschen jetzt kalt?

Nein, versichern die Stadtwerke. Auch weiterhin kommt aus den Duschen und Hähnen in allen Mietwohnungen in Rostock Wasser, das mindestens 60 Grad warm ist. Das ist so vorgeschrieben. Daran ändert sich nichts. Das warme Wasser für Heizungen und Duschen wird übrigens zentral im Heizkraftwerk Marienehe und mit der Abwärme des Steinkohlekraftwerks im Seehafen produziert.

Was haben die Rostocker Mieter davon?

„Wir wollen gemeinsam einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, Energie und auch Kosten sparen“, sagt Stadtwerke-Sprecher Christen. Intern rechnen die Stadtwerke mit mindestens fünf Prozent Einsparung bei der Fernwärme. Von Wiro-Seite heißt es: Je weniger Fernwärme benötigt werde, desto geringer fallen auch die Heizungskosten-Abrechnungen für die Mieter aus. Und: „Wir haben trotz des kalten Wetters aber derzeit keine Meldungen von Mietern, dass die Einstellungen nicht passen“, berichtet Carsten Klehn. Er rät den Mietern, auch selbst die Heizungen runterzudrehen: „Wer seine Thermostate auf 21 Grad statt 23 Grad einstellt, kann um die zehn Prozent Heizkosten sparen.“