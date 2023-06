Diese Entwicklung kann helfen, die Plastikflut weltweit einzudämmen. Das Start-up Cell2Green bereitet aktuell die Produktion der neuartigen Folie vor. Diese soll Anfang 2024 im Raum Rostock starten. Das Verpackungsmaterial ist innerhalb weniger Tage komplett biologisch abbaubar. Mit Video.

Rostock. Auf einer Fensterbank stehen mit Erde gefüllte Kästen. In einigen stecken Folienteile. In anderen sind solche Reste kaum oder gar nicht mehr zu erkennen. Dr. Dirk Hollmann (46) und sein Chemie-Doktorand, Nguyen Le Tuan Minh (28), testen die Struktur des Kompostes. Was so unscheinbar anmutet, gehört zu einem ambitionierten Forschungsprogramm. Es ist wohl eines der Top-Projekte der aktuellen Start-up-Szene in MV. Die Wissenschaftler arbeiten hier in der interdisziplinären Fakultät Leben, Licht und Materie der Universität Rostock an einer komplett abbaubaren Leichtfolie.