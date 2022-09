﻿Inova Protein: Ausgezeichnete Gründeridee aus Rostock zu innovativ für Förderung?

Die Stimmung ist am Boden: Auf dem Norddeutschen Wirtschaftstag in Rostock am Dienstag debattierten Unternehmer über Wege aus der Krise. Dass kleine Dinge große Wirkung erzielen, zeigt dieses Beispiel.

Rostock. Das einmal vorweg: Sie haben es am Ende geschafft – und das trotz aller Hindernisse. Doch es hat deutlich länger gedauert und viel mehr Kraft gekostet, berichtet Raijana Schiemann. Die einstige Rostocker Biologiestudentin hat zusammen mit Kommilitonen aus einer guten und mehrfach ausgezeichneten Idee ein Unternehmen gemacht. Heute ist sie Chefin von Inova Protein mit Sitz in Roggentin. Dabei handelt es sich um ein Start-up, deren Gründer sich nicht weniger vorgenommen haben, als die Agrarwirtschaft von morgen in Deutschland einzuleiten. Gelingen soll das mit selbst gezüchteten Insekten, die Mensch und Tier als Nahrung dienen sollen.

„Wir könnten schon jetzt das Zwanzigfache unserer Produktionsmenge verkaufen“, berichtet Raijana Schiemann. Dabei ist die Produktion gerade erst angelaufen. Besonders im Heimtierbereich gebe es einen großen Bedarf, so Schiemann. Aktuell seien die Tiere dabei, die Eier zu legen, die dann in Stapelkisten reifen. Mit der Larvenernte rechnet die Unternehmerin im November. Dann geht es an die Weiterverarbeitung – im Ganzen zu Tierfutter oder in Form von Mehl, das als Rohstoff an Unternehmen geliefert wird, die daraus wieder Brot oder Nudeln produzieren.