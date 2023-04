﻿Mobiles Festival für mentale Gesundheit in Rostock: „Wir feiern hier das Leben“

Kultur

Ausverkauftes Karat-Konzert in Rostock: So feierten die Hansestädter die DDR-Kultband

Am Samstagabend haben 700 Konzertgäste in Rostock gefeiert und Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend geteilt: Die Band Karat, die zu den erfolgreichsten in der DDR zählte, ist in der Nikolaikirche aufgetreten. Auf der Setlist standen sowohl Klassiker als auch neue Songs. Die Blitzkritik zum Auftritt.