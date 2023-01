﻿Rammstein-Denkmal in Rostock: Statue von Till Lindemann geklaut

Sie stand keine 24 Stunden: In der Nacht zu Mittwoch ist die Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann von einer Wiese in Rostock-Evershagen verschwunden. Till Lindemann wird am Mittwoch 60 Jahre.

In der Nacht zu Mittwoch ist die Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann von einer Wiese in Rostock-Evershagen verschwunden.

Rostock. Eine Statue des Rammstein-Sängers Till Lindemann, die erst einen Tag zuvor in Rostock Evershagen aufgestellt worden war, ist entwendet worden. Die Rostocker Polizei ist am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr über den Diebstahl informiert worden und sucht nun Zeugen.

Die Statue hat der Rostocker Künstler Roxxy Rox gefertigt. Er hatte bereits 2019 Rapper Marteria eine Statue gewidmet. Auch diese wurde nach wenigen Tagen von unbekannten Täter gestohlen. Sie stand am Einkaufzentrum KTC in der Rostocker Innenstadt.

Rostock: Lindemann-Statue am Ort seiner Kindheit aufgestellt

Die Lindemann-Statue stand auf einer Grünfläche in der Bertolt-Brecht-Straße in unmittelbarer Nähe der Haltestelle Evershagen Süd. Hier hat Lindemann einen Teil seiner Kindheit verbracht. Der Rammstein-Sänger feiert am Mittwoch seinen 60. Geburtstag.

An der Bertolt-Brecht-Straße, auf der Höhe der Lagerlöfstraße stand diese Statur von Till Lindemann, dem Frontmann von Rammstein. © Quelle: Martin Börner

Möglicherweise haben Zeugen Beobachtungen am Tatort gemacht, die für die Polizei wichtig sein könnten. Die Polizei bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache.

Von OZ