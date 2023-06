﻿Rostock steckt im Stau – das sind die Gründe dafür

Rostock. Acht Minuten Verzögerung auf dem Südring und der Hamburger Straße, sogar elf auf der Parkstraße – zum Feierabend am Freitagnachmittag färben sich Rostocks Hauptstraßen auf Rot. Die Echtzeitanzeige der Verkehrslage im Internet beweist: Die Autofahrer stehen mal wieder im Stau.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Rostocks Liberale ist klar, wer daran Schuld hat. „Rostocks Staus beginnen im Rathaus“, erklärt die FDP-Kreisvorsitzende Julia Kristin Pittasch. „Mangelnde Koordination, schlechtes Baustellenmanagement, fragwürdige Ampelschaltungen, Straßen und Gehwege mit Schlaglöchern – all diese Probleme sind hausgemacht“, so Pittasch.

Aktionswoche Verkehr: Die Mitglieder der FDP Rostock, Florian Kleint (v. l.), Kai-Uwe Richter, Jesper Mohr, Jenny Schulze und Julia Kristin Pittasch, geben dem Rathaus die Schuld an Rostocks Verkehrsproblemen. © Quelle: Ove Arscholl

Rostock: Tiefbauchef weist Kritik zurück

Doch Rostocks Tiefbau-Chef will das nicht auf sich sitzen lassen. Denn obwohl viele Kraftfahrer anders empfinden: „Die Koordination der Baustellen läuft gut“, findet Heiko Tiburtius. Dafür wurde in seinem Amt extra ein digitales Datensystem angeschafft, in dem sich die Stadt mit den anderen Bauträgern – vor allem Versorgern, wie der Telekom, den Stadtwerken und Nordwasser – abstimmt. Zu tun gebe es nämlich reichlich. „An ungefähr die Hälfte unseres 720 Kilometer umfassenden Straßennetzes müssen wir ran“, sagt Tiburtius. Damit alles effizient läuft, würden sogar schon Baumaßnahmen bis zum Jahr 2030 geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Woche habe es beispielsweise 27 Voll- sowie 18 halbseitige Sperrungen in der Hansestadt gegeben. Dennoch seien fast alle Hauptverkehrsstraßen durchgängig frei – bis auf die Maßnahme auf der Mittelinsel der L 22 auf Höhe Slüterstraße und die Baumaßnahme des Landes an der Stadtautobahn.

Abstimmung mit Landkreis passt nicht immer

Was viele Autofahrer nicht wüssten: „Die Baustellen werden tatsächlich so abgestimmt, dass wir das Verkehrsnetz leistungsfähig halten und – wenn wir eine große Maßnahme planen – die entsprechenden Umleitungsstrecken frei sind“, erklärt der Amtsleiter. Zumindest in der Stadt klappe das. Aber nicht immer in der Fortführung der Straßen in den Landkreis. Deshalb kam es zuletzt zu den chaotischen Zuständen zwischen Rostock und Doberan.

Doch bei allem guten Willen: Realität sei auch, dass die langfristigen Maßnahmen nur rund ein Drittel des Straßenbaus ausmachen und der große Teil kurzfristig kommt. So wie der Kran für den Balkonbau an einem Haus, der auf der Lübecker Straße und darüber hinaus den Verkehr behindert hat, nennt Tiburtius ein aktuelles Beispiel. Zwar könne die Stadt solche privaten Baumaßnahmen auch verschieben lassen. „Aber auch die Eigentümer haben ja ein berechtigtes Interesse und wir alle wollen eine lebenswerte Stadt. Am besten wäre es deshalb, wenn auch private Bauherren ihre Belange möglichst früh anmelden.“

Havarien und Unfälle kommen ungeplant

Schließlich gebe es zusätzlich auch immer noch Unfälle oder Havarien. Wie die aktuelle bei der Rostocker Straßenbahn AG, die dringende Gleisbauarbeiten nötig macht und bis Dienstag für Einschränkungen am Werftdreieck sorgen wird. „Das ist nicht schön, aber so ist das im Leben“, erklärt der Amtsleiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und, mehr noch: Diese ungeplanten kurzen Baustellen sollen am Ende sogar dafür sorgen, langfristige Sperrungen zu verhindern. „Wenn wir wissen, dass bei Gleisen Absackungen oder bei den Versorgern Rohrbrüche drohen, dann reagieren wir lieber schnell, als dass am Ende die Straße einbricht oder die Maßnahme so groß wird, dass es Monate oder Jahre dauert.“

„Wir geben unser Bestes“

Tiburtius weiß, dass viele Verkehrsteilnehmer auf ihn und seine Kollegen schimpfen. Dennoch stellt er mit breiter Brust klar: „Wir geben unser Bestes und machen uns die Entscheidungen nicht leicht.“

So habe er beispielsweise vorgehabt, die Straßen der Südstadt baustellenfrei zu halten, solange die Maßnahme an der Goethebrücke dauert. Doch nun muss zwischen August und September die Nobelstraße teilweise gesperrt und die Fahrspuren reduziert werden. „Grund sind Probleme mit der Ampel, die in diesem Jahr dringend erneuert werden muss. Und dann gleich neu geschaltet wird. Denn die Unfallkommission hat dazu geraten, die Abbiegesituation Richtung Biestow zu verändern, weil es dort einen Unfallschwerpunkt gibt“, sagt Tiburtius und ergänzt: „Ja, das tut richtig weh. Aber wir müssen da jetzt alle durch.“

Echtzeit-Verkehrslage online einsehbar

Auch er als Amtsleiter sei Verkehrsteilnehmer. Natürlich auch mit dem Auto. „Die meisten Probleme gibt es zu den Stoßzeiten am Morgen und zum Feierabend“, sagt Tiburtius. Das sei auch der Zunahme des Autoverkehrs geschuldet. „Wir haben eine hohe Grundauslastung der Straßen und schon da kaum Reserven.“ Wenn beispielsweise rund 35 000 Fahrzeuge am Tag den Holbeinplatz passieren und dort dann eine Baustelle die Spuren verengt, dann seien die Autos ja nicht plötzlich weg, sondern verlagern sich in die Nebenstraßen. Und die seien für solche Verkehrsmengen meist gar nicht ausgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zudem sei auch der Tiefbau von Problemen, wie Materialengpässen oder dem Fachkräftemangel, betroffen. „Durch tarifliche Bestimmungen können wir auch nicht einfach nachts oder am Wochenende bauen, sondern in der Regelarbeitszeit, die natürlich mit der von den Autofahrern kollidiert.“ Tiburtius empfiehlt deshalb vor allem Pendlern, sich vor dem Weg in die Stadt online und in Echtzeit über die Lage auf den Straßen zu informieren. Das geht über die Webseite www.verkehrslage-mv.de.

OZ