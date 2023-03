﻿Steigende Kosten, neue Probleme: Steht Rostocks neuer Stadthafen vor dem Aus?

Fahrrad-Demo gegen Klimawandel in Rostock: 300 Menschen fordern die Verkehrswende

Ausbau des Radwegenetzes und der öffentlichen Verkehrsmittel, den Kohleausstieg und Klimaneutralität bis 2035: Das forderte Fridays for Future beim Globalen Klimastreik. Mit einer Fahrrad-Demo in Rostock verschafften sie sich am Freitag Gehör.