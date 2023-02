﻿Rostock steigt aus der Kohle aus: „Der Strom kommt dann wo genau her?“

Bis 2038 will Deutschland die Kohleverstromung beenden. Das bedeutet auch das Aus für das Kohlekraftwerk in Rostock – obwohl es aktuell noch über die Hälfte der in MV erzeugten elektrischen Energie produziert. Die Skepsis ist groß.

Rostock. Natürlich ist auch das Kraftwerk Rostock, wie alle anderen Kohlekraftwerke bundesweit, vom sogenannten Kohleausstiegsgesetz betroffen. Der Plan: Alle Kohlekraftwerke gehen schrittweise vom Netz. Bis 2038 dann soll deutschlandweit das Kapitel Geschichte sein.

Unmut unter OZ-Leserinnen und Lesern regt sich nun wohl auch angesichts der Tatsache, dass das Kraftwerk über die Hälfte der in MV erzeugten elektrischen Energie produziert und zudem ein Drittel des Strombedarfs im Bundesland deckt. Eine unbestreitbare Relevanz.

Kohleausstieg bis 2038: „Deindustrialisierung, wir kommen“

Andreas Hein sagt denn auch nicht frei von Ironie: „In der Quintessenz braucht es weitere Windmühlen und/oder (überdimensionierte) Solarparks, die seltsamerweise jedoch nur dann Strom liefern, wenn der Wind weht und/oder die Sonne scheint. Glück auf!“ Paul Legap schließt noch ein Stück ungläubiger diese Frage an: „Der Strom und die Fernwärme kommen dann wo genau her?“

Bernd Sturzrehm ist ebenfalls nicht überzeugt vom Plan: „Ich habe einmal in Physik gelernt, dass eine Grundlast in der Energieversorgung sichergestellt werden muss. Leider weht der Wind nicht immer, und die Sonne scheint auch nicht nachts. Mit dieser Energiepolitik haben wir uns längst zum Gespött in der EU gemacht. Was sagte doch der damalige Umweltminister Trettin: ,Die Energieumstellung kostet den Bürgern nicht mehr als eine Eiskugel‘. Leider ist die Eiskugel sehr groß geworden.“ Ronny Nikolaus wettert: „Sehr schön. Wir schalten alles ab. Soll die Menschheit frieren und im Dunkeln sitzen.“

Nicole Heinrichs äußert gleichfalls ihr Unverständnis: „Ah, ok, wir retten also immer noch im Alleingang die Welt. Oder hat man sich endlich mal mit anderen Ländern besprochen, zum Beispiel über Kohlekraftwerke? Bevor wir uns ruinieren, könnte man mal durch Asien tingeln und fragen, ob sie mitziehen?“ Timm van Bostel setzt nach: „Deindustrialisierung, wir kommen.“

„Es gibt keine Alternative zu Umwelt- und Klimaschutz“

Mathias Conrad wiederum begrüßt den Ausstieg und schließt sogleich noch eine Rückschau an: „Hätte es überhaupt ans Netz gehen sollen, geschweige gebaut werden sollen? Rund um Rostock oder auch in ganz MV gab’s keine Kohlevorkommen. Wozu das alles damals?“ Conrad vermutet: „Nur um fragwürdige Fördermittel von der EU abzugreifen. Mit Weitblick wäre jegliche andere Art von Kraftwerk sinnvoller gewesen.“

Markus Faber kritisiert die aus seiner Sicht ungute Ideologie. „Der grüne Idealismus verlangt die Schließung, damit die Klimawerte stimmen, und nur das zählt.“ Martin Eckstein unterstützt: „Wir haben leider schmerzhaft durch einen größenwahnsinnigen, russischen Irren im letzten Jahr erfahren, was alles möglich ist, wenn man es tatsächlich will. Darauf sollten wir aufbauen, es gibt keine Alternative zu Umwelt- und Klimaschutz, und es ist höchste Zeit für entschiedenes Handeln.“