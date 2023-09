﻿﻿ADAC kritisiert Liste der gefährlichsten Straßen in MV: „Totaler Unsinn“

Rostock. Die Zahl der Toten und Verletzten bei Verkehrsunfällen ist im vergangenen Jahr bundesweit gestiegen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern kracht es häufig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „gefährlichsten Straßen“ des Landes listet nun die Allianz Direct auf. Die Versicherung hat amtliche Daten der Bundesanstalt für Straßenwesen und des Statistikportals des Bundes und der Länder ausgewertet, um herauszufinden, welche Straßen in MV besonders unfallreich sind. Kritik an der Auswertung kommt vom ADAC Hansa.

Lesen Sie auch

Die Zahlen stimmten zwar, die Schlussfolgerung daraus sei aber „unverschämt und totaler Unsinn“, moniert ADAC-Sprecher Christian Hieff.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Allianz Direct ist die Warnowallee in Rostock die gefährlichste Straße in MV. Allein im vergangenen Jahr sei es hier zu insgesamt 19 Unfällen gekommen. Zwölf davon hätten zu leichten Verletzungen geführt, sieben zu schweren Verletzungen.

Stralsund, Ueckermünde, Greifswald: Hier gab’s die meisten Unfälle

Auf Platz zwei listet die Allianz Direct den Heinrich-Heine-Ring in Stralsund (15 Unfälle) auf, gefolgt von der Hamburger Straße in Rostock und der Ueckerstraße in Ueckermünde (je 11 Unfälle im Jahr 2022). Die folgenden Plätze: der Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg, Am Strande in Rostock, die Wittenburger Straße in Schwerin, die Schönwalder Landstraße in Greifswald, die A 24 bei Kraak (Ludwigslust-Parchim), die Goethestraße in Schwerin und die Salvador-Allende-Straße in Neubrandenburg.

ADAC-Experte kritisiert Statistik-Auswertung der Allianz Direct

Wie lang ist die Straße? Wie viele Autos fahren dort? Wie schwer waren die Unfälle? All diese Fragen lasse die Allianz Direct bei ihrer Rangliste außer Acht, moniert Hieff. „Dann kommen solche Falschaussagen heraus, wie sie die Allianz Direct gemacht hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine gefährliche Straße definiere sich nicht durch die reine Anzahl der Unfälle. „Für mich ist sie gefährlich, wenn dort viele Menschen zu Schaden kommen.“ Beispiel Kieler Straße in Hamburg – die mit 59 Unfällen laut Allianz Direct gefährlichste Straße Deutschlands: „Die hat 6,5 Kilometer, da fahren über 60 000 Fahrzeuge am Tag lang. Dass es dort öfter zu einem Unfall kommt, ist doch klar“, so Hieff. Dabei würden aber eher seltener Personen verletzt, sondern meist Blechschäden verursacht. „Das ist ärgerlich, aber nicht gefährlich.“

„Landstraßen sind die gefährlichsten Straßen überhaupt“

Deutschlandweit liegt MV laut Allianz Direct auf Platz 15 nach Unfällen pro Kopf – 2,14 pro 1000 Einwohner. „Man könnte meinen, auf den Straßen sei man absolut sicher und in den anderen Bundesländern sei Wilder Westen. Das stimmt nicht“, warnt Hieff.

Ziehe man die Anzahl der Verkehrstoten pro eine Million Einwohner heran, stehe MV gar nicht gut da. Grund: „Es ist das Bundesland mit dem größten Anteil ländlicher Regionen.“ Heißt: Autofahrer legen viele Kilometer zurück, noch dazu auf Landstraßen. „Die tödlichsten Straßen überhaupt. Dort enden Unfälle oft tragisch“, so Hieff. Doch das spiegle die Allianz-Direkt-Liste nicht wider.

83 Verkehrstote im vergangenen Jahr Der Verkehrsunfallstatistik zufolge verunglückten 83 Menschen im Jahr 2022 auf den Straßen von MV tödlich. Insgesamt wurden 53 500 Verkehrsunfälle im Land registriert – der zweitniedrigste Wert seit der deutsch-deutschen Vereinigung.

Wo es die meisten Unfälle mit Personenschaden gibt, zeigt der interaktive Unfallatlas der statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Mit Blick auf die Städte weist sie für 2022 unter anderem auf der Warnowallee, der Lübecker Straße und Am Strande in Rostock sowie auf dem Heinrich-Heine-Ring in Stralsund viele Unfälle mit verletzten Menschen aus.

OZ