﻿Angst vor Inflation: Verkäufer streiken in Rostock für mehr Geld

Rostock. Für mehr Geld gingen am Freitag Beschäftigte aus dem Handel aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in Rostock auf die Straße. Der Streik begann gegen 10 Uhr am Stadthafen, es folgte ein Umzug über die Lange Straße. Das Ziel: die Kundgebung auf dem Neuen Markt. Laut Polizeiangaben nahmen 280 Menschen an dem von Verdi organisierten Streik teil. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung um 2,50 Euro pro Stunde im Einzelhandel und um 13 Prozent im Großhandel.

Angst vor Inflation: Verkäufer streiken in Rostock und fordern mehr Geld Kaufland-Schmarl Beschäftigte bei einer Protestkundgebung in Rostock. © Quelle: Velislava Kuzmenko/Ostsee-Zeitung

„Wir brauchen dringend höhere Löhne“, sagt Anke Möwert. Die Rostockerin arbeitet im Hennes & Mauritz in der Rostocker Innenstadt – und leidet laut eigenen Angaben stark unter der Inflation. „Alles wird teurer, nur der Lohn steigt nicht. Man muss gucken, wo man bleibt“, so Möwert. Rund die Hälfte der Beschäftigten von H&M streikte. Dennoch bliebe das Geschäft offen. „Schade“, sagt Anke Möwert. Der langjährigen Verkäuferin ist es wichtig, dass Arbeitnehmer für ihre Rechte einstehen. Sie versuche, auch junge Kollegen zu motivieren, am Streik teilzunehmen. Im eigenen Betrieb hatte sie damit bereits Erfolg.

20-Jährige streikt zum ersten Mal

„Das ist mein erster Streik“, erklärt Paula Martens. Die Rostockerin ist 20 Jahre alt, arbeitet bei H&M und holt nebenbei ihr Abitur am Abendgymnasium nach. „Ich finde es gut, dass so viele Menschen hier zusammenkommen, um gemeinsam für eine Sache zu kämpfen.“ Beschäftigte verschiedenster Unternehmen beteiligen sich am Streik. Besonders präsent waren die Mitarbeiter von Ikea und Kaufland. Aber auch die Kaufland-Standorte in Schmarl und Bentwisch brauchten nicht geschlossen zu werden. Dies teilte Kaufland bereits vorher mit.

Eine der streikenden Kaufland-Mitarbeiterinnen ist Ramona Robrahn. „Wir stehen heute hier, damit wir mehr Geld bekommen. Es kann nicht sein, dass wir durch den Fachkräftemangel mehr Arbeit haben und unser Geld durch die Inflation weniger wert sein wird“, sagt Robrahn. Die Tarifrunde hätte bis jetzt nichts gebracht, daher seien die Streiks „dringend notwendig“, fährt sie fort. Dass so viele Menschen zum Streik gekommen sind, begrüßt die Sanitzerin sehr. „Es ist so ein tolles Gefühl, hier gemeinsam zu stehen. Mecklenburg-Vorpommern ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht“, so Rabrohn. „Ich bin zuversichtlich, dass wir so etwas bewirken können.“

Nächste Verhandlungsrunde im September

Weniger zuversichtlich ist ihre Kollegin Solveig Funk. „Wir sind zu wenige. In Magdeburg waren es 3000, so fruchtet das nicht“, sagt Funk. Ob der Streik etwas bewirkt hat, wird sich im September zeigen. Dann stehen die nächsten Verhandlungsrunden zwischen Arbeitgeberverbänden und Verdi an.

