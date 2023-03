﻿Streit um Ausbau-Pläne: Uniklinik droht mit Wegzug aus Rostock

Rostock. Zieht die größte Klinik des Landes weg aus der größten Stadt des Landes? Nach OZ-Informationen gibt es zwischen der Hansestadt und der Universitätsmedizin Rostock massiven Streit um die Ausbau-Pläne des Krankenhauses. Und der droht zu eskalieren.

Hinter den Kulissen soll der Uni-Vorstand bereits damit gedroht haben, notfalls Rostock zu verlassen – und eine komplett neue Klinik im Umland zu bauen. Jedenfalls wenn die Stadt nicht einlenkt. Offiziell halten sich beide Seiten zu dem Thema noch bedeckt. Der Vorstand der Unimedizin dementiert die Drohung explizit aber nicht.

Erweiterungspläne der Uniklinik sorgen für Ärger

Hintergrund: Die Universitätsmedizin plant ein mehrere Hundert Millionen Euro schweres Bau-Programm mitten im Rostocker Hansaviertel. „Wir möchten alle medizinischen Fachbereiche an einem Zentralcampus Schillingallee konzentrieren, wie es für einen modernen Maximalversorger und im Sinne der Krankenversorgung auf höchstem Niveau nötig ist“, sagt Susanne Schimke, Sprecherin der Unimedizin.

Bisher sind die einzelnen Einrichtungen über das gesamte Stadtgebiet Rostocks verteilt. Das kostet rund zwölf Millionen Euro pro Jahr – für Fahrten zwischen den Kliniken und weil teure Medizin-Technik doppelt und dreifach vorgehalten werden muss. So haben bis heute die HNO-Klinik und die Augen-Medizin ihren Sitz in der KTV, aber beide sollen ins Hansaviertel in Neubauten ziehen. Lediglich die „psychiatrischen Fächer“ bleiben außen vor und am Standort Gehlsdorf am anderen Warnow-Ufer.

Seit mehreren Jahren plant die Unimedizin den Ausbau, seit Jahresbeginn gibt es nun Gespräche mit der Hansestadt. Und die verlaufen offenbar alles andere als positiv.

Streit um Höhen, Parkplätze, Altbauten

Weil es sich bei der Uni um einen Landes-Bau handelt, darf sich das Staatliche Amt für Bau und Liegenschaften das Vorhaben theoretisch selbst genehmigen. Aber: Rostock hat ein Veto-Recht in mehreren Punkten – unter anderem in Bezug auf die Höhe der neuen Gebäude. Die Uni will – so berichten es Quellen, die mit den Planungen vertraut sind – ein Gebäude errichten, das ungefähr doppelt so groß sein wird wie das gerade erst eröffnete neue ZMF (Zentrale Medizinische Funktionen).

Der Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF) des Uniklinikums Rostock © Quelle: Martin Börner

Mehrere Altbauten aus der Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts sollen dafür weichen. Das passt der Stadt nicht. Und: Der Bau soll nochmals zwei Stockwerke höher werden, am Ende sieben Geschosse haben. Zu viele für das Hansaviertel, meint die Stadt.

Auch die ohnehin schon knappen Parkplätze im Viertel sollen ein Thema sein. „Dabei gab es andere Pläne. Die sahen vor, auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz an der Heydemann-Straße neu zu bauen, samt großer Tiefgarage für Mitarbeiter und Besucher. Die Flächen, die die Uni jetzt bebauen will, sollten eine Art Klinik-Park werden“, so die Quelle. Der Vorstand bestätigt aber, sich für eine andere Variante entschieden zu haben.

Uni will in die Höhe – oder weg?

Offiziell hält sich die Stadt zurück: „Richtig ist, dass es Gespräche zur Frage der Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben auf dem Campus der Universitätsmedizin in der Schillingallee gibt“, so Rathaus-Sprecher Ulrich Kunze. Entscheidungen seien aber noch nicht gefallen: „Es wurden bisher weder Anträge an die Hansestadt gerichtet noch Entscheidungen getroffen oder gar Untersagungen ausgesprochen.“

Auch die Unimedizin sagt lediglich: „Wir befinden uns in Sondierungen mit der Stadt, unter welchen Voraussetzungen und in welchem zeitlichen Rahmen die Realisierung der baulich erforderlichen Maßnahmen am Standort Schillingallee möglich sind“, so Susanne Schimke. Sie bestätigt aber, dass es Diskussionen um die Höhe des Neubaus gibt: „Je höher gebaut werden kann, desto weniger Fläche wird bebaut und desto mehr Möglichkeiten hat die Universitätsmedizin, sich in Zukunft am Standort weiterzuentwickeln.“

Neubau auf der „grünen Wiese“?

Sollte die Stadt bei ihrem „Nein“ in bestimmten Fragen bleiben, habe die Uni damit gedroht, auf die „grüne Wiese“ abzuwandern – möglicherweise sogar auf Flächen außerhalb der Hansestadt. Der Vorstand reagiert auf eine konkrete Frage zu der Drohung ausweichend, dementiert aber auch nicht: „Es werden sehr intensive Gespräche geführt, die städtischen Belange werden bestmöglich berücksichtigt, soweit sie den Auftrag für die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung und die Entwicklung der Universitätsmedizin nicht einschränken.“

Neu ist die Idee nicht, aus dem Hansaviertel wegzugehen: Unter Ex-Vorstandschef Christian Schmidt und Ex-Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) hatte die Universitätsmedizin bereits vor gut zwei Jahren prüfen lassen, ob nicht ein kompletter Neubau sinnvoller und besser sei. Das hatte zum Beispiel Urologie-Professor Dr. Oliver Hakenberg gefordert. Kostenschätzung damals für eine gänzlich neue Unimedizin: mindestens 500 Millionen Euro. Bauzeit: gut zehn Jahre. Vorbild für Schmidts Überlegungen waren die Neubauten, die Schleswig-Holstein für seine Unikliniken in Kiel und Lübeck in Auftrag gegeben hatte.