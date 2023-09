Nach Streit zwischen Schüler und Lehrerin: Polizisten rücken zu Einsatz an Rostocker Schule aus

Rostock. Die Rostocker Polizei ist am Dienstagmorgen zu einem Einsatz an einer Schule im Stadtteil Reutershagen gerufen worden. Dort soll ein 16-jähriger Schüler nach einem Streit mit einer Lehrerin die Schule verlassen haben. Nach Hinweisen von Mitschülern habe der Jugendliche in den vergangenen Tagen ein Video gezeigt haben, auf dem Drogen und ein waffenähnlicher Gegenstand zu sehen waren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In solchen Fällen an Schulen lasse die Polizei ganz besondere Vorsicht walten, solange eine mögliche Gefährdung nicht ausgeschlossen werden könne. Das teilte ein Sprecher mit. Die Schulleitung hatte die Beamten verständigt. Diese benachrichtigten die Erziehungsberechtigten und konnten den 16-Jährigen in der elterlichen Wohnung antreffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestand keine akute Gefahr für Schüler und Lehrer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an.

OZ