﻿Trotz fehlender Wohnungen: Studentenwohnheim in Rostock wird abgerissen

Das Harms-Wohnheim in der Rostocker Südstadt wird abgerissen. Und das obwohl der bezahlbare Wohnraum in der Hansestadt für Studenten ohnehin schon mehr als knapp ist. Bis Ende des Jahres sollen die Bewohner das Haus verlassen. Was sie dazu sagen und wie es um einen Ersatzbau steht.

Rostock. Wohnraum in Rostock ist knapp und teuer: Das bekommen vor allem einkommensschwache Studenten zu spüren. Oftmals müssen sie monatelanges Pendeln, Couchsurfing oder kostspielige Nächte in Hostels in Kauf nehmen, ehe sie eine passende Bleibe finden. Abhilfe können da selbst die Wohnheime in der Stadt kaum schaffen. Ihre Kapazitäten sind ausgereizt. Alleine das Studentenwerk Rostock-Wismar muss laut Geschäftsführer Kai Hörig jährlich mehr als 1000 Bewerber abweisen. Jetzt soll auch noch eine der Unterkünfte in der Hansestadt ihre Pforten schließen – für immer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemeint ist das Harms-Wohnheim in der Südstadt, welches seit 2004 im Besitz der Universität Rostock ist. Fast drei Jahrzehnte diente das Haus als kurzfristiger Zufluchtsort für Studierende, Promovierende und Gäste der Uni. „Nun ist das Wohnheim einfach abgewohnt, hat seinen Zweck erfüllt und wir müssen Abschied nehmen“, erklärt Dr. Jan Tamm, Kanzler der Universität Rostock. Grund dafür sei der mangelhafte Bauzustand des Gebäudes. „Eine Sanierung wäre wirtschaftlich wie ein Neubau. Der Plan war von Anfang an, dass die Lebenszeit des Hauses begrenzt sein wird.“

Rostocker Studentenwohnheim schließt Ende 2022

Die aktuellen Bewohner seien daher weit im Voraus darüber informiert worden. Bis Ende des Jahres haben sie Zeit, ihre Sachen zu packen und auszuziehen. Bei einigen herrscht allerdings schon jetzt Aufbruchsstimmung – so beispielsweise bei Salem Hayyan. In der kommenden Woche will der 31-Jährige seine Schlüssel abgeben. Er verlässt seine vier Wände mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich freue mich über den neuen Lebensabschnitt. Gleichzeitig mache ich mir aber Sorgen um die anderen Bewohner, die noch keine Wohnung in Aussicht haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einer der 47 Bewohnerinnen und Bewohner des Harms-Wohnheims ist Mina Abaskharon. Wenn er im November seine Doktorarbeit abgegeben hat, wird er sich auf Wohnungssuche begeben.

Auf der Suche ist unter anderem noch Mina Abaskharon. Vor vier Jahren ist er aus Ägypten nach Rostock gekommen. Promoviert seitdem am Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik. Im November möchte er seine Abschlussarbeit einreichen. Er ist froh, dass er zumindest noch bis dahin in seiner Unterkunft bleiben kann. Das immer näher rückende Auszugsdatum sitze ihm aber dennoch im Nacken. „Es ist schade, dass wir gehen müssen. Angesichts der angespannten Wohnsituation in Rostock wird die Wohnungssuche nicht einfach“, sagt er.

Harms-Wohnheim wird abgerissen

Wie schwer es einige der Bewohner haben, eine neue Bleibe zu finden, weiß auch Dr. Rosina Neumann. Sie betreut das Wohnheim seit vielen Jahren und unterstützt die Mietenden aktuell bei der Wohnungssuche – hilft dabei, Kontakte zu den Rostocker Wohnungsbaugenossenschaften und zum Studierendenwerk aufzubauen. Sie selbst sei vor allem dankbar für die schöne Zeit, die sie erleben durfte. „Das Wohnheim hat uns 28 Jahre treu gedient. Es hat so viele Gäste, Studierende und andere Universitätsangehörige gesehen. Nun ist die Hauptsache für mich, dass es meinen Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht und alle eine neue Unterkunft finden.“

Lesen Sie auch

Geplant ist der Abriss des Wohnheims für 2023. Dann wird die Fläche, auf dem das Gebäude steht, zurück an das Land Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Ob an dieser Stelle anschließend neuer Wohnraum für die Lernenden in der Hansestadt gebaut werde, stehe noch nicht fest. Die Hoffnung aber sei groß: „Vielleicht finden sich ein oder mehrere Unterstützer der Universität, die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern etwas Gutes tun wollen, die Mittel bereitstellen und ein neues Wohnheim an derselben Stelle errichten wollen“, sagt Tamm abschließend. Günstiger und flexibel nutzbarer Wohnraum in unmittelbarer Nähe zur Universität werde heute genauso wie noch in den 1990er Jahren, als das Harms-Wohnheim errichtet wurde, benötigt.