﻿Rostock sucht den Besten am Grill: Landesmeisterschaft MV im Mai im Iga-Park

Zum ersten Mal wird die Landesmeisterschaft im Grillen auf der Messe „Flair am Meer“ ausgetragen. Sie findet vom 18. bis 21. Mai im Rostocker Iga-Park statt. Wer teilnehmen darf, was auf den Rost kommt und was es zu gewinnen gibt.

Rostock. Sobald das Wetter etwas besser wird, gibt es für viele nur noch eine Möglichkeit, ihre Mahlzeiten zuzubereiten: Das Feuer muss lodern, das Essen auf den Rost. Dabei spornen die ganz großen Liebhaber einander zu immer neuen Kreationen und Höchstleistungen an.

Ganz offiziell messen können sich Grillfans am 21. Mai in Rostock. Dort wird auf der Messe „Flair am Meer“, die vom 18. bis 21. Mai im Iga-Park in Schmarl stattfindet, erstmals die offizielle Landesgrillmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet. Noch gibt es einige freie Plätze.

Wer kann mitmachen?

Grundsätzlich jeder. Das erklärt die veranstaltende Messegesellschaft inRostock. Voraussetzung ist allerdings, dass die Kontrahenten die Regeln der German Barbecue Association (GBA) anerkennen. Die besagen, dass ein Grillteam aus mindestens zwei, maximal aber aus zehn Personen bestehen darf. Es braucht einen Wettkampfnamen, der keine Sponsoren-, wohl aber Firmennamen enthalten darf, sofern der Teamchef deren Inhaber ist.

Was kostet die Teilnahme?

Jedes Team hat ein Startgeld in Höhe von 100 Euro zu entrichten. Die Anmeldung erfolgt online. Zehn Teams aus MV und Brandenburg haben sich bereits für den Wettstreit am 21. Mai angemeldet, so inRostock-Projektleiter Kuno Wegner. Einige Restplätze stünden noch zur Verfügung.

Ein Grillteam muss aus mindestens zwei, maximal aber aus zehn Personen bestehen. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Wie läuft der Wettkampf ab?

Gegrillt wird in vier Gängen. Für jeden Gang müssen mindestens acht Portionen gegrillt werden: sechs Juryteller, ein Schauteller zur Ausstellung für das Publikum und ein Moderatorenteller. Alle Teams geben die Gänge jeweils gleichzeitig ab, die Teller sind selbst mitzubringen.

Für die Gerichte sind verschiedene Pflichtprodukte vorgesehen, die verwendet werden müssen. Im ersten Gang steht Fisch im Mittelpunkt: zwei Lachsseiten à 1,2 Kilogramm sowie Spargel und Erdbeeren müssen verwendet werden. Der zweite Gang beinhaltet einen Burger mit Beilage. Den müssen die Teilnehmer aus einem Kilogramm Salsiccia-Bratwurst, Cherrytomaten und Kräuterseitlingen kreieren. Im dritten Gang gibt es dann drei Kilogramm Bio-Entrecôte mit Kartoffeln und zum Dessert einen Gang mit Aprikose.

Zur Verfügung gestellt werden darüber hinaus rote und gelbe Zwiebeln, Thymian, Rosmarin, Minze, Bärlauch, Wildkräutersalat, Knoblauch, Peperoni, Süßkartoffeln, Hokkaido, Ingwer, Limette und Zitrone. Weitere Produkte dürfen von den Teams selbst mitgebracht werden.

Wie werden die Gerichte bewertet?

Es wird nach dem zur Veranstaltung gültigen Regelwerk der GBA für Amateure bewertet. Die Bewertung findet durch eine Blindjury statt. Das bedeutet, dass die Juroren bei der Verkostung nicht wissen, welches Gericht von welchem Team stammt. Die Juroren werden von der GBA entsandt.

Bewertet werden Kategorien wie Garstufe, Biss und Saftigkeit des Hauptbestandteils, Abstimmung der verwendeten Gewürze sowie Optik, Duft und Geschmack. Für Regelverstöße – dazu gehören beispielsweise das Servieren von rohem Hähnchen oder verkohlten Speisen sowie fehlende Produkte oder Bestandteile – gibt es Punktabzüge.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Sieger erhält den Titel „Landesgrillmeister Mecklenburg-Vorpommern 2023“ und nimmt an der „Deutschen Grillmeisterschaft 2023 (#DGM2023)“ in Stuttgart teil. Die Teilnehmer können sich auf tolle Preise freuen, unter anderem von Partnern und Sponsoren wie Upstalsboom Kühlungsborn, Kitchen Aid und der Mecklenburgischen Brauerei Lübz.