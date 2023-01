Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht: Rostocks erstes Straßensport-Gym eröffnet in der Südstadt

In der Nobelstraße 50 hat der Straßensportverein e.V. im Kosmos ein Fitnessstudio aufgebaut. Dennis Pelikan, der Vereinsvorsitzende, hangelt sich an den Ringen entlang.

Am 3. Februar eröffnet nach langer Verzögerung das erste Straßensport-Gym in Rostock. Das Studio für Functional Fitness ist das erste seiner Art in MV. Warum die Eröffnung so lange gedauert hat und was das Gym bietet.