Südstadt. Zum fünften Mal mit Oldtimern auf Zeitreise: Die DRK Rostock Wohnen und Pflege gGmbH hatte am Samstag, 10. September, zu einem kleinen Fest geladen, für Heimbewohner und für ihre Angehörigen. Schauplatz dieser Aktion war die DRK-Anlage in der Semmelweisstraße 1 in der Südstadt – der Veranstaltungssaal war geschmückt, der Innenhof festlich gestaltet.

Trabant, Wartburg und MZ waren dabei

Gekommen waren an diesem Tag wieder die Mitglieder des „IFA Kollektiv ROS“, die ihre Ost-Oldtimer mitgebracht hatten. 11 Autos und fünf Zweiräder waren vor Ort. Vor allem Ost-Oldies – Trabant, Wartburg, Polski-Fiat und MZ. Aber auch ein alter Ford (Baujahr 1926) und ein VW Käfer waren dabei. Die Mitglieder des Oldie-Klubs sind mit der Einrichtung inzwischen eng verbunden.

Elf DRK-Mitarbeiter sind für rund 140 Bewohner da

Die DRK-Einrichtung in der Semmelweisstraße 1 gibt es seit dem Jahr 2000. Neu im Team sind die Ergotherapeutinnen Bianca Gobel (25) und Karolin Bartelt (33), die gerne diese Sommerfest-Tradition fortführen. Sie sind mit ihrem Team – derzeit umfasst es insgesamt elf Angestellte – für die Heimbewohner da. „140 Bewohner haben wir hier“, sagt Ergotherapeutin Bianca Gobel, die die Leitung innehat. Die Heimbewohner sind im Alter zwischen 60 bis über 90.

Die Rostocker DRK-Ergotherapeutinnen Bianca Gobel (l.) und Karolin Bartelt freuen sich auf das besondere Sommerfest mit den Bewohnern der Einrichtung in der Rostocker Südstadt. © Quelle: Thorsten Czarkowski

Ausstellungsstücke sollten Erinnerungen wecken

Die Anwesenheit der Ost-Oldtimer hatte durchaus einen tieferen Sinn. Es ging um Erinnerungskultur, um das Fördern der geistigen Beweglichkeit der Heimbewohner. Gerade bei demenzerkranken Bewohnern ist das ein wichtiges Thema. Dieses Angebot gab es nicht nur auf dem Innenhof, auch im Saal, wo eine kleine Ausstellung mit Erinnerungsstücken zu sehen war. Diese stammen aus der Jugendzeit der Bewohner – auch sie sollten Erinnerungen wachrufen.

Oldies und Schlager untermalten das kleine Fest

„Wir haben es an diesem Tag so organisiert, dass wir abwechselnd unsere Bewohner zum Fest holen, damit alle etwas davon haben“, erklärte Karolin Bartelt. An der kleinen Ausstellung mit Erinnerungsstücken – vom Küchenutensil über allerlei DDR-Spielzeug bis zur alten Zeitschriften – hatten Mitarbeiter und auch Besucher mitgewirkt. Zur Feststimmung passte am Samstag auch die Musik, gespielt wurden vorwiegend Oldies und Schlager.