﻿Rostock: Wie Künstliche Intelligenz Ärzten im Südstadtklinikum bei Krebsdiagnosen hilft

Rostock-Warnemünde startet in die Kreuzfahrtsaison

Mit dem Anlauf der „Aidadiva“ ist Rostock-Warnemünde in die diesjährige Kreuzfahrtsaison gestartet. Das Schiff machte am Freitagmorgen am Liegeplatz 7 an der Warnow-Mündung fest. Gegen 18 Uhr soll es wieder abfahren mit den ersten Warnemünder Kreuzfahrtgästen des Jahres an Bord.