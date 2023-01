﻿Nach langjährigem Stillstand: Supermarkt-Ruine in Rostock-Toitenwinkel soll umgebaut werden – 83 Wohnungen geplant

Der Entwurf für Neubau am Toitenwinkler Stern.

Seit Jahren befindet sich der Stern in Toitenwinkel im Sinkflug. 2023 könnte die Wende bringen. Der Besitzer der Supermarkt-Ruine hat einen Neubau beantragt, die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung will den übrigen Platz verschönern. Was genau geplant ist.

