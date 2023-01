﻿Rostocker Werft Tamsen Maritim überzeugt Zoll und Marine mit deutscher Wertarbeit

Zwei neue Patrouillenboote sollen dem Zoll zu Ostern übergeben werden. Sie verfügen über patentierte Spezialteile, die so in Deutschland noch nie verbaut wurden. Auch für das Marine-Arsenal in Warnemünde will Tamsen Maritim künftig arbeiten.

