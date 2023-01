Das ukrainische Kiew Grand Ballett ist auf Deutschlandtournee. Am Sonntag (29.1.) tritt das Ensemble in der Rostocker Stadthalle auf. Auf dem Programm steht „Schwanensee“. Die OZ hat zwei Tänzer gefragt, wie sie es schaffen, seit Ausbruch des Krieges in der Heimat trotzdem fasst jeden Abend auf der Bühne zu stehen.

