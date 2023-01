﻿Ermittlungserfolg: Mann (40) nach Messerattacke auf Zeitungsausträger in Rostock-Evershagen festgenommen

Ein unbekannter Täter hat am 30. Dezember in Rostock-Evershagen einen Zusteller mit einem Messer angegriffen.

Ein 40-jähriger Mann wurde jetzt als Tatverdächtiger nach einem brutalen Angriff auf einen Zeitungsausträger in Rostock-Evershagen festgenommen. Er soll dem Opfer am 30. Dezember mit einem Messer in den Rücken gestochen haben.

