﻿Mit neuem Konzept: „Theater des Friedens“ in Rostock öffnet im Oktober wieder

Rostock. Nach der großen Pleite folgt die große Party: Im Oktober soll das „Theater des Friedens“ (TDF) in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) wiedereröffnet werden. Mit einer „White Party“ starte die Veranstaltungsstätte am 2. Oktober in den Saisonbetrieb, erklärte Carina Höhne, Sprecherin der Joho Park GmbH.

Weitere Events befänden sich bereits in Planung. Dazu gehören die Grand-Opening-Clubnight am 7. Oktober sowie eine Afterworkparty, die immer am ersten Donnerstag des Monats stattfinden soll. Eine Halloweenparty ist für den 30. Oktober terminiert.

Rostock: Großer Umbau im „Frieden“ auf 2024 verschoben

Im September aber bleiben die Türen des „Friedens“ noch geschlossen. Der Club hatte sich Ende Juli in die Sommerpause verabschiedet. Die sollte ursprünglich für einen Umbau genutzt werden. Das hatte Joho-Park-Chef Jonas Holtz angekündigt, kurz nachdem der bekannte Rostocker Unternehmer das Haus Anfang Juni gekauft hatte.

Nach sorgfältiger Abwägung sei beschlossen worden, den Umbau auf das Jahr 2024 zu verschieben, teilte Unternehmenssprecherin Höhne mit. Nur so könne sichergestellt werden, dass „alle notwendigen Genehmigungsprozesse sauber eingehalten werden“ können. In der Kürze der Zeit wäre das nicht realisierbar gewesen, hieß es.

Nachdem die vorherige Betreiberin des Clubs in der KTV, Sandra Elgeti, zum Himmelfahrtstag Insolvenz angemeldet hatte, ging alles ganz schnell. Nach dem großen Bedauern und der Sorge um den Fortbetrieb des TDF sprang Jonas Holtz in die Bresche und übernahm das Haus. Wie viel der für seine Geschäfte mit Solaranlagen und Broilerbars bekannte Investor dafür bezahlte, ließen die Parteien offen.

Fest steht: Als Rolf Elgeti, Ehemann von Sandra Elgeti, Immobilien- sowie Börsenunternehmer und Unterstützer des FC Hansa Rostock, das Haus 2017 kaufte, standen 1,5 Millionen Euro auf der Rechnung. Ein weiterer mindestens sechsstelliger Betrag floss in den Umbau nach Elgetis Vorstellungen.

Rostockerin: Geld für Junggesellinnenabschied im TDF ist weg

Doch ihr Konzept mit Tanztee am Nachmittag und Kabarett am Abend, Public Viewing zu Hansa-Spielen und anderen Partys ging nicht auf. Die Spätfolgen der Corona-Pandemie und zu geringe Besucherzahlen führten schließlich in die Insolvenz. Darunter leiden auch hunderte Menschen aus Rostock und dem Umland, die bereits Karten für Veranstaltungen gekauft hatten.

Sie wollte am Sonnabend, 26. August, den Junggesellinnenabend einer Freundin im TDF feiern, hatte Karten für die Show „Extravaganza“ gekauft und sogar noch Tischgeld bezahlt, so Carolin Wissuwa aus dem östlichen Rostocker Umland. Als Anfang Mai klar war, dass der Club schließen würde, sei ihr geraten worden, eine E-Mail zu schreiben und ihr Geld zurückzufordern.

Bereits gekaufte Tickets werden vorerst nicht erstattet

Doch seitdem sei nichts passiert, sagte Wissuwa am Freitag. Einen schönen Tag wollen sich die Frauen dennoch machen – große Hoffnungen, dass sie ihr Geld wiedersehen, allerdings nicht. Denn bisher hat sich kein Insolvenzverwalter für den Fall Elgeti gefunden.

Und wenn dieser seine Arbeit aufnimmt, bekommen in der Regel am ehesten diejenigen einen Teil ihres Geldes zurück, bei denen die Summe am größten ist. Die Chance, dass das Geld für bereits gekaufte Karten erstattet werde, ist laut Branchenexperten deshalb eher gering.

