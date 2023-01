﻿Till-Lindemann-Statue in Rostock gestohlen: Anwohner enttäuscht – aber nicht überrascht

Das Denkmal des Rammstein-Sängers Till Lindemann, das über Nacht auf einer Wiese in Evershagen, wo der Musiker als Kind gelebt hatte, aufgestellt wurde, ist nach nur einem Tag wieder verschwunden. Zurück bleiben die Kette zur Sicherung und empörte Anwohner.

Bernd Kickelhayn (47) und Maika Kulke (39) halten eine Kette mit einem Schloss in den Händen, mit der das Denkmal gesichert war. Eigentlich wollten sie die Statue bestaunen.

Evershagen. Für nicht mal 24 Stunden war die Bertolt-Brecht-Straße in Rostock-Evershagen eine Pilgerstätte für Rammstein-Fans und interessierte Anwohner. Seit der Nacht auf Mittwoch ist sie ein Tatort. Lediglich die dicke Gliederkette um einen Baum erinnert noch an das, was hier jüngst stand: die Till-Lindemann-Statue des Rostocker Künstlers Roxxy Roxx. Vom Diebesgut fehlt bisher jede Spur. Anwohner und Fans haben sich über die Skulptur gefreut – aber auch mit Vandalismus gerechnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohner sind entsetzt über den Diebstahl der Statue

Maika Kulke und ihr Freund Bernd Kickelhayn staunten nicht schlecht, als sie auf der leeren Wiese standen: „Wir wollten eigentlich einen Spaziergang zu der Figur machen. Ich habe das bisher nur über Instagram mitbekommen und wollte sie mir jetzt mal live anschauen“, sagt Kulke. Bernd Kickelhayn hat die Bronzestatue Dienstagabend noch bestaunen können. „Es ist schon erschreckend, dass so etwas nicht mal einen Tag stehen bleiben kann“, sagt er. Beide wussten gar nicht, dass der Rammstein-Musiker Jahre seiner Kindheit in Evershagen verbracht hat. „Die Aktion des Künstlers war schon cool. Schade, dass sie direkt geklaut wurde.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Krass. Die Leute nehmen auch alles mit“, ist die Reaktion von Nathalie Holtz. Überrascht ist die Anwohnerin aber nicht. Die Figur auf dem Sockel hatte Holtz selbst noch gar nicht besuchen können, ihr Freund hatte ihr bisher nur davon berichtet – jetzt ist es dafür nun leider auch zu spät.

Wo am Vortag noch zu Ehren von Till Lindemann eine Statue stand, ist nur noch eine eiserne Kette mit einem Schloss geblieben. © Quelle: Martin Börner

Auch Silvio Grambow ist nicht verwundert, dass die Freude an der Statue nur kurz währte: „Hier wundert mich das nicht, es gibt ja leider einige Idioten, die immer sofort alles zerstören müssen.“ Ein Kunstwerk im öffentlichen Raum aufzustellen, ist heutzutage einfach mit einem gewissen Risiko verbunden, sagt er. „Trotzdem ist es natürlich schade.“

Ob Rammstein-Fan oder nicht: Kunst sollte wertgeschätzt werden

Annerose Möller versteht nicht, wieso jemand solch ein Kunstwerk einfach klaut. Mit Unverständnis und Ärger reagiert auch Anne H.: „Ich finde so etwas eine Schweinerei“, kommentiert sie das Verschwinden der Statue. Die Rentnerin ist kein Fan des Musikers, aber der Meinung, dass man Kunst Kunst sein lassen sollte. „Da hat der Künstler doch sicher viel Arbeit reingesteckt – das ist doch traurig. Was denken sich die Leute denn?“ fragt sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Lena Bergmann