﻿Kiosk „Achteck“ aus Rostock steht bei eBay Kleinanzeigen zum Verkauf: Das sagt die Betreiberin

Rostock. Kein Bier, keine Bockwurst, keine Gummibärchen: Der Kiosk „Achteck“ im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist seit Wochen verwaist. Die Rollläden in dem Laden in der Martin-Luther-King-Allee sind herunter gezogen und mit Graffiti beschmiert, das Sortiment an Speisen und Getränken ist längst ausgeräumt.

Im vergangenen Jahr hatte das Büdchen immer wieder für Wirbel gesorgt, stand mehrfach kurz vor der Schließung. Betreiberin Dana Schunowski, die den Kiosk 2021 übernommen hatte, reichte im Dezember dann endgültig die Kündigung für ihr „Achteck“ ein.

„Ich möchte das Kapitel jetzt nur noch beenden“, sagt sie am Telefon. Das Hin und Her mit dem Kiosk und einige private Schicksalsschläge hätten all ihre Kraft gekostet. „Eigentlich wollte ich nur etwas Gutes für die Menschen vor Ort tun und selbst eine Existenz haben. Aber jetzt kann ich einfach nicht mehr.“

Im vergangenen Jahr kämpfte Dana Schunowski noch mit einer Unterschriftenliste für den Erhalt des Kiosks. © Quelle: Ove Arscholl

Online-Kauf mit Selbstabbau

Deshalb steht das 15 Quadratmeter große Büdchen nun online zum Verkauf, wird für 1500 Euro Verhandlungsbasis bei eBay Kleinanzeigen angeboten – zum Selbstabbau. Denn Schunowski ist verpflichtet, das Gelände, das der Stadt gehört, zu beräumen. Eigentlich hätte das schon bis Ende Mai passieren müssen. „Aber die Stadt ist so nett und hat mir noch Aufschub gewährt“, sagt die Rostockerin.

Blick auf die Anzeige im Internet, mit der Dana Schunowski das Kiosk-Gebäude verkaufen will. © Quelle: privat

Derzeit fehle ihr das Geld, ein Unternehmen mit dem Abbau des Büdchens zu beauftragen. Entsprechende Angebote lägen bei mehreren Tausend Euro. Und auf finanzielle Unterstützung der Stadt kann Schunowski nicht hoffen.

Es sei vertraglich vereinbart gewesen, dass die Fläche bei Vertragsende ohne Anspruch auf Entschädigung vollständig geräumt werden müsse, hatte Stadtsprecher Ulrich Kunze schon im Frühjahr erklärt. Auch ein Weiterverkauf des Büdchens sei nicht erlaubt. „Beide Vertragsparteien waren sich darüber einig“, so Kunze.

Die Rückseite vom Kiosk „Achteck“. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Nachdem der letzte geplante Übergabe-Termin, der 29. Juni, nun auch verstrichen ist, wurde Dana Schunowski vonseiten der Stadt noch mal eine Fristverlängerung eingeräumt: Bis 31. August hat sie nun Zeit, das Grundstück zu beräumen. Danach sollen auf der kommunalen Fläche Bäume gepflanzt werden.

Dana Schunowski hofft jetzt, dass sich schnell jemand findet, der das Häuschen kauft und vielleicht an anderer Stelle wieder aufbaut. Auch wenn ihr das Büdchen kein Glück gebracht habe: Für jemand anderen könne es vielleicht die Erfüllung werden.

