﻿Ungezwungen, aber elegant: So feiert Rostock beim Ball Léger

750 Gäste sind der Einladung des Radisson Blu Hotels in Rostock gefolgt: Flanieren über den Dächern Rostock und auf vier Etagen tanzen, essen und einfach Spaß haben – Überraschungen garantiert; Langeweile Fehlanzeige.

Rostock. Endlich mal wieder flanieren über den Dächern von Rostock! Nach zwei Jahren Corona-Pause geht´s weiter und die 750 Gäste sind hungrig nach guten Gesprächen, Tanzmusik und leckeren Buffets. „Der Ball Léger ist ausverkauft“, erklärt Hoteldirektor Daniel Bojahr in seiner Eröffnungsrede auf der langen Treppe im Foyer des Radisson Blu Rostock. Er ist dankbar, dass er in so viele strahlende Gesichter schauen darf und möchte seinen Gästen heute einen Bühne bieten, so dass sie die Stars des Abends sind.

Er lädt alle Ballgäste zum Flanieren ein – über vier Etagen. „Verweilen Sie hier, plaudern Sie hier.“ Der Ball soll unkompliziert sein. Kleine Überraschungen warten auf die Gäste. Niemand soll das Gefühl haben, an einer Stelle etwas zu verpassen“, so der Hoteldirektor, der den Flanierball in Fleesensee damals installierte. Und das soll auch der letzte protokollarische Punkt sein, gibt Bojahr als Abschlussstatement mit.