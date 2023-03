Generalüberholt: Neue Kombüse für Traditionsschiff „Santa Barbara Anna“ in Rostock

Seit 1995 ist die Kombüse des Traditionsseglers „Santa-Barbara-Anna“ in Rostock bereits in Nutzung. Jetzt bekommt sie eine Generalüberholung. Darüber freut sich vor allem das Küchenteam.

Rostock. Dass sie das noch erleben darf, hätte sie nicht gedacht. Seit 2011 ist Martina Weich Köchin auf dem Traditionsschiff „Santa Barbara Anna“. Mit ihren Küchenkollegen zauberte sie seither immer wieder gute Hausmannskost für die Mannschaft und die zahlreichen Gäste. Jetzt ist es soweit: Sie und die anderen Köche dürfen sich über eine brandneue Kombüse freuen. Ob Profiherd, Schränke oder Fliesen – die gesamte Küche wird generalüberholt. „Das ist ganz toll, ich freue mich sehr“, sagte die ehemalige Buchhalterin.

Gute Stimmung also bei den Mitgliedern des Vereins „Bramschot e.V.“ in Rostock, den Betreibern des Segelschiffs. Die alte Kombüse war nämlich seit 1995 in Nutzung, erzählt Vereinsvorsitzender Olaf Kalweit. Die aktuellen Umbauarbeiten könnten noch einige Wochen dauern. Nach der Renovierung soll vor allem das Küchenteam weitaus mehr Komfort genießen.

Neuer Herd und bessere Zapfanlage

Dazu beitragen soll unter anderem die neue Verfliesung. „Das wurde von Handwerkern geleistet, die unser größtes Vertrauen haben“, erzählt Bootsmann Jörg Westphal. Seit 1972 fährt er zur See. Da Schiffe sich ständig in Bewegung befänden, müsse also Material genutzt werden, das damit zurecht käme, sagt er. Auch die Isolierung der Wände sowie Leitungen und Rohre wurden auf den aktuellsten Stand gebracht.

Ebenfalls in Planung und ebenso wichtig: die Erneuerung der Bierzapfanlage. „Die alte Kühlung reichte an besonders heißen Tagen nicht ganz aus“, erinnert sich Westphal. „Und wir haben ja schon öfter Gäste an Bord, die gerne mal ein kühles Bier trinken.“ Eines der Highlights sei aber der neue Herd. Dieser kostete 3500 Euro. Mit einem Gewicht von 300 Kilogramm und Abmessungen von 60 mal 80 Zentimetern brauchte es den Bordkran und mehrere Mannschaftsmitglieder, um ihn in die Kombüse zu transportieren.

Die Kombüse auf dem Traditionsschiff „Santa Barbara Anna“ wird generalüberholt. Ein neuer Herd kam mithilfe eines Krans an Bord. © Quelle: Anh Tran

Einfaches, aber gutes Essen für die Gäste

Der Aufwand soll sich aber lohnen, sagt Köchin Martina Weich. „Es wird jetzt vor allem viel einfacher, alles sauber zu halten.“ Durch die neue Herdoberfläche und die neuen Arbeitsflächen müsse man nur noch „schnell einmal rüberwischen“, so das Vereinsmitglied. Neue Küchenutensilien waren dagegen nicht nötig. Nach wie vor sind etwa ein 50 Liter großer Kochtopf, qualitativ hochwertige Messer und anderes Haushaltsgerät wie große Suppenkellen im Einsatz.

Da die Küche nur sieben Quadratmeter misst und maximal zwei Personen Platz bietet, sind aufwendige Gerichte noch immer nicht möglich. „Schlecht schmeckendes Essen gab es hier aber trotzdem noch nie“, betont Vereinsvorsitzender Olaf Kalweit. Mit Beginn der Segelsaison im Frühjahr können sich mitfahrende Gäste wieder auf einfache, aber gute Eintöpfe und Suppen, inklusive Beilagen, freuen.

„Maritimes Erbe erhalten“

Seit 2014 betreibt der Verein „Bramschot e.V.“ die „Santa Barbara Anna“ mit dem Ziel, das Brauchtum des traditionellen Segelns am Leben zu erhalten. Durch Zusammenarbeit, besonders mit Jugendlichen und Kindern, soll die Tradition an die nächste Generation weitergegeben werden. „Um das maritime Erbe zu erhalten“, sagt Vorsitzender Olaf Kalweit.

Finanziell und materiell unterstützt wird der Verein sowohl durch die Stadt Rostock als auch durch zahlreiche Wirtschaftsbetriebe und Privatpersonen aus der Gegend. So sei der Umbau der Kombüse nur durch Sachspenden und Spendengelder möglich gewesen, erzählt Jörg Westphal. „Alles, was wir hier machen, ist ohne die ganze Unterstützung gar nicht möglich“, betont auch Olaf Kalweit.

Ende April startet die neue Saison. Bis September soll es wieder regelmäßige Segeltörns geben, für die sich Gäste über die offizielle Website www.santa-barbara-anna.de anmelden können. Bis zu 40 Mitseglerinnen und -segler sind bei Tagesfahrten möglich, bis zu zwölf auf mehrtägigen Törns.