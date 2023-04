﻿Technischer Defekt: Transporter brennt in der Rostocker KTV aus

Ein frisch gekaufter VW-Transporter hat am Dienstag in Rostock Feuer gefangen. Die Feuerwehr konnte das Ausbrennen des Wagens am Kabutzenhof nicht verhindern. Die Brandursache war schnell gefunden.

Rostock. Gerade gekauft, wenig später in Flammen und zerstört: In den frühen Morgenstunden am Dienstag ist am Rostocker Kabutzenhof ein abgestellter Transporter in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Ursache war aber keine Brandstiftung, sondern eine Selbstentzündung.

Gegen 4 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei auf den Parkplatz am Fähranleger Kabutzenhof ausrücken. Vorbeifahrende Autofahrer hatten zuvor die Flammen bemerkt und den Notruf verständigt. Als die Feuerwehr wenig später eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem VW-Transporter.

Transporter in Rostock wegen technischen Defekts ausgebrannt

Zwar begann die Feuerwehr sofort mit dem Löschen, sie konnten jedoch nicht verhindern, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte. Die Polizei teilte mit, dass der Eigentümer des Transporters diesen als defekt erst kurz vor dem Brand gekauft und auf dem Parkplatz am Kabutzenhof abgestellt hatte. Offenbar wegen eines technischen Defekts fing der VW-Transporter Feuer.

Eigentlich, so teilten es die Beamten mit, sollte der Wagen via Fähre nach Dänemark gebracht werden. Der Eigentümer muss nun für die Entsorgung des ausgebrannten Wracks aufkommen. Für die Polizei schlossen sich keine Ermittlungen an, da eine Straftat bei einer Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann.