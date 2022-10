﻿Neues Energiespargesetz: Warum es in Rostock nicht überall dunkel wird

Um Energie zu sparen, dürfen Reklameschilder und öffentliche Gebäude nach 22 Uhr nicht mehr beleuchtet werden: Doch in Rostock bleibt es trotzdem nicht überall dunkel. Das ist nämlich nicht überall so einfach möglich.

Rostock. Es ist kurz vor zehn: Noch leuchtet das runde Logo vom Ostseepark in Sievershagen. Um Punkt 22 Uhr erlöscht schlagartig das Licht und man steht auf dem menschenleeren Parkplatz im Dunkeln. Einzig das Schaufenster der Modemarke Gerry Weber ist erleuchtet, obwohl weit und breit kein Mensch mehr zu sehen und das Einkaufscenter bereits seit zwei Stunden geschlossen ist. Die Szenerie wirkt surreal. Davon abgesehen haben die meisten Gewerbetreibenden in Schutow ihre Leuchtreklamen sogar schon vor 22 Uhr abgeschaltet. Ein wenig trostlos ist der Weg in die Stadt nun schon, nur an einigen Hotels flackern noch Leuchtreklamen – vielleicht überwiegt die Sorge, dass sonst kein Gast mehr einkehrt.

Seit dem 1. September sind Einzelhändler, Unternehmen und Kulturstätten verpflichtet, ab 22 Uhr die Reklameschilder abzuschalten. Auch öffentliche Gebäude dürfen nachts nicht mehr beleuchtet werden. Energieeinsparverordnung heißt das sperrige Gesetz, mit dem die Bundesregierung die Bürger in der Krise zum Energiesparen auffordert. Wie das nachts konkret in Rostock aussieht, hat die OZ näher beleuchtet.