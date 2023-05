Wegen einer Influenza hat der Panikrocker seinen Besuch zur Eröffnung seiner Schau in der Hansestadt kurfristig absagt: Kommen will er dennoch, wenn er wieder gesund ist.

Rostock. Die Udo-Lindenberg-Schau in der Kunsthalle sollte ein gigantisches Medienspektakel werden. Nun steht fest: Der Panikrocker wird am Mittwoch nicht dabei sein, wenn seine Schau eröffnet wird. Geplant war, dass Lindenberg am 31. Mai beim Pre-Opening die geladenen Gäste begrüßt und durch die Schau führt. Daraus wird nun nichts.