Rostock: Ukrainer feiern Unabhängigkeitstag mit Demo am Kröpeliner Tor

Rostock. Die ukrainische Gemeinde in Rostock organisiert am Donnerstag, 24. August, um 18 Uhr eine Demonstration am Kröpeliner Tor, um den Unabhängigkeitstag der Ukraine zu ehren. „An diesem Tag ist es von großer Bedeutung, alle Ukrainerinnen und Ukrainer sowie Unterstützerinnen und Unterstützer zusammenzubringen. Wir wollen uns daran erinnern, dass der Krieg noch andauert“, sagt Tatiana Sushko, Vorsitzende des Deutsch-Ukrainischen Kulturzentrums Rostock.

Die Kundgebung wird von ukrainischen Kindergruppen begleitet, die Tanzdarbietungen, Gedichte und Lieder präsentieren. „Wir sind sehr dankbar gegenüber Rostock und ganz Deutschland für die Möglichkeit, in einem sicheren Umfeld zu leben und an einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten“, fügte Tatiana hinzu. Eine wichtige Rolle bei der Kundgebung werden ukrainische Symbole spielen: Wyschywanka (traditionelles besticktes Gewand), Aqua-Make-up in den Farben Blau und Gelb, ukrainische Flaggen und Plakate.

