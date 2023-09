﻿Fernab der Heimat: Ukrainerin organisiert Treff für junge Geflüchtete in Rostock

Rostock. Ukrainische Lieder erklingen jeden Samstag im „Cityblick“ im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel, dazu das fröhliche Lachen junger Menschen. Es ist die Gelegenheit für aus ihrem Heimatland geflüchtete Teenager im Alter von 12 bis 18 Jahren, sich zu treffen. Organisiert hat das Ganze die 25-jährige Yelyzaveta Akimova, die selbst im März 2022 vor dem Krieg in der Ukraine nach Rostock geflohen ist.

Die junge Frau hatte eine klare Vision: Sie wollte einen Ort schaffen, an dem ukrainische Jugendliche fernab von ihrer Heimat neue Freunde finden können, in ihrer Muttersprache sprechen und sinnvoll Zeit verbringen können.

Treffpunkt zum Kennenlernen neuer Freunde im fremden Land

Bei den etwa zweistündigen Treffen am Samstag um 13 Uhr tanzen die Jugendlichen gemeinsam zu ihrer Lieblingsmusik, genießen Snacks, malen und sprechen über verschiedene Themen – darüber, wie sie sich in Rostock eingelebt haben, wie man Konflikte löst oder auch darüber, wie man im Leben Glück finden kann.

Yelyzaveta erklärt, warum ihr dieses Projekt so am Herzen liegt: „Als ich selbst nach Rostock kam, durchlief ich eine Zeit der Depression, in der ich nicht wusste, was ich hier tun sollte, wie ich weiterleben und mit wem ich reden sollte. Daher weiß ich aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Menschen zu finden, mit denen man reden kann.“

Angebote für ukrainische Jugendliche am Wochenende fehlten

Ohne Sprachkenntnisse und ohne ihre Familie, die in der Ukraine geblieben war, hatte Yelyzaveta einen schweren Start in ihr neues Leben in der Hansestadt. Sie fühlte sich sehr einsam und konnte Bekanntschaften erst knüpfen, als sie mit anderen Ukrainern in der Schlange beim Sozialamt stand, erzählt sie.

Nachdem sie sich schließlich an ihre neue Umgebung angepasst hatte, beschloss sie, anderen Ukrainern in ähnlicher Situation zu helfen. Sie erkannte, dass in Rostock wenige Aktivitäten für sie angeboten wurden – vor allem samstags und sonntags. „In der Stadt passiert am Wochenende nichts für uns“, sagt Yelyzaveta. Also gründete sie den Treff.

Der ukrainische Club für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren findet jeden Samstag in Rostock-Toitenwinkel statt. © Quelle: Velislava Kuzmenko

In der Regel nehmen etwa zehn Kinder und Jugendliche an den Runden teil. Die 13-jährige Dana aus Dnipro war erst zweimal dabei und hat schon Freunde gefunden. „Ich hätte nie gedacht, dass ich hier neue Bekanntschaften schließen würde. Mit meinen alten Freunden aus der Ukraine habe ich meistens online kommuniziert. Aber meine Mutter erfuhr von diesen Treffen und riet mir, auch in Rostock nach Freunden zu suchen“, erzählt sie.

Viele ukrainische Teenager besuchen dieselbe Schule und kannten sich bereits, bevor der Club gegründet wurde. Dennoch nutzen sie die Samstagstreffen, um alles zu besprechen, was während der Woche passiert ist. „Ich freue mich immer auf den Samstag, um mich mit meiner Gruppe zu treffen und zu plaudern. In der Schule habe ich nicht immer genug Zeit dafür“, sagt der 13-jährige Maxim aus Lwiw.

Initiatorin will keine Betreuerin, sondern Freundin sein

Vor dem Krieg hatte sich Yelyzaveta neben ihrem Studium an der Universität in Kiew bereits für Teenager engagiert. Sie arbeitete in Ferienlagern und unterrichtete Englisch für Kinder. Im Treff in Toitenwinkel sieht sie sich aber nicht als Betreuerin, sondern vor allem als ältere Freundin. „Viele junge Leute vertrauen mir und suchen etwa Rat in Beziehungsfragen“, so die 25-Jährige.

Für alle Mitglieder der ukrainischen Gruppe gibt es eine Telegram-Gruppe, in der sie Diskussionsthemen vorschlagen. „In Rostock kennen sich alle Ukrainer über Kontakte zu anderen Flüchtlingen, daher kenne ich auch viele Eltern der Kinder“, sagt sie – ein weiteres Indiz dafür, dass der Treff gut angenommen wird.

Spontanes Video der Neu-Rostockerin ging auf Tiktok viral

Im Januar 2023 entdeckte die Ukrainerin ein neues Hobby: Sie dreht Videos für das soziale Medium Tiktok. Ein Video, in dem sie auf Deutsch über sich selbst sprach, erreichte 1,3 Millionen Aufrufe. Das inspirierte sie dazu, weitere Videos zu erstellen, in denen sie Tipps zum Lernen der deutschen Sprache und zur Integration in Deutschland gibt.

Im September beschloss sie, 25 Tage lang jeden Tag ein Video zu posten, um sich auf eine bevorstehende Sprachprüfung vorzubereiten. Mittlerweile hat ihr Tiktok-Account bereits 43 000 Abonnenten und viele Menschen verfolgen ihre Fortschritte beim Deutschlernen.

